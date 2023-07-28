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Маєток на Кіпрі: журналісти викрили ще одного «слугу»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Маєток на Кіпрі: журналісти викрили ще одного «слугу»
Андрій Холодов
фото з відкритих джерел

Нардеп уже пів року не відвідує засідання Верховної Ради

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов уже пів року як виїхав із України. Чиновник живе разом із сім’єю у маєтку на Кіпрі і розбудовує бізнес. Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».

За даними журналістів, Холодов виїхав із України у січні 2023 року і з того часу назад не повертався. Уже як пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує.

Також з’ясувалося, що за кордоном він розбудовує сімейний бізнес – його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.

Востаннє нардеп, за даними бази перетину кордону, був в Україні 21 січня 2023 року. Зранку цього дня він виїхав через пункт пропуску «Порубне» (Чернівецька область, на кордоні з Румунією) на автомобілі Mercedes GLS 450.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Холодов 12 разів виїжджав із України. За інорфмацією «Схем», щонайменше у червні та липні 2022 року, а також у травні й липні 2023 Холодов перебував на острові Кіпр. Саме там, поблизу узбережжя у місті Лімасол, розслідувачі раніше виявили у власності родини Холодових маєток.

Маєток Холодова на Кіпрі
Маєток Холодова на Кіпрі
фото: «Схеми»

Також стало відомо, що наприкінці грудня 2022 року дружина нардепа Катерина Шаховська придбала частку у салоні краси  La Salute Sport&Beauty у Відні. За даними комерційного реєстру Австрії, цю частку їй за 17,5 тис. євро готівкою переуступив власник салону Валентин Згурський. Шаховська в документі Катерина вказала адресою маєток в елітному районі Відня, який «Схеми» виявили у власності родини ще у 2019 році. Будинок вартістю шість млн євро був оформлений на дружину Холодова.

Cалон краси  La Salute Sport&Beauty у Відні
Cалон краси  La Salute Sport&Beauty у Відні
фото: «Схеми»

Зазначається, що Шаховська позиціонує себе як дизайнерка одягу та є кумою Оксани Марченко – дружини кума Путіна Віктора Медведчука.

Крім того, у Відні розташований і салон весільних та вечірніх суконь, який також належить дружині Холодова.

Нагадаємо, що ексзаступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах. Згодом Юрій Арістов написав заяву про складання мандату.

Як відомо, 27 липня Верховна Рада позбавила Арістова депутатських повноважень. Пізніше йому повідомили про підозру. 

До слова, 28 липня суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Юрію Арістову. Йому призначили особисте зобов'язання. 

Теги: депутат кордон кримінал

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