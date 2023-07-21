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Правоохоронці проводять обшуки в «Київавтодорі»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці проводять обшуки в «Київавтодорі»
У межах провадження 21 липня на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у м. Києві, Київській та Одеській областях
фото: Київська міська прокуратура

За даними прокуратури, слідчі дії відбуваються у межах провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи КК «Київавтодор»

Сьогодні, 21 липня, правоохоронці проводять обшуки в корпорації «Київавтодор». Підозрюється причетність службових осіб до протиправної схеми. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Київська міська прокуратура спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України проводять 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях КК «Київавтодор», районних КП ШЕУ столиці та підрядних організацій», – йдеться у заяві.

За даними прокуратури, слідчі дії відбуваються у межах провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи КК «Київавтодор» та КП ШЕУ Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці шляхом забезпечення підпорядкованим та афілійованим підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості у Києві.

У межах провадження 21 липня на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у м. Києві, Київській та Одеській областях, зокрема за місцем знаходження комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій та осіб, можливо причетних до протиправної схеми.

Нагадаємо, у грудні 2021 року правоохоронці проводили обшук в «Київавтодорі».

Теги: обшук прокуратура Київавтодор послуги

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