Україна готова до посередництва Китаю у війні, але є умова – Резніков

«Китай, як старший брат може переконати РФ припинити цю кровопролитну війну»

Китай може стати посередником у мирній ініціативі щодо завершення війни лише в тому випадку, якщо Пекін зможе змусити Росію вийти з усіх захоплених нею територій. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков, передає The Straights Times.

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Резніков наголосив, що виведення окупаційних військ було би доказом, що КНР має вплив на РФ як переговірник. Якщо ні – Україна не буде втрачати час.

«Дайте мені докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною. Першим сигналом має бути повне звільнення українських територій. Нехай вони продемонструють нам жест доброї волі і виведуть свої збройні сили з території України. Після цього ми будемо вважати, що цей переговірник має вплив на Росію. Якщо ні, вибачте, з якої (причини – «Главком») ми будемо сидіти і витрачати час?», – зауважив міністр.

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Також міністр вважає, що РФ стала «молодшим братом» Китаю.

«Я вважаю, що Китай став старшим братом, а Росія – молодшим братом. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Жозеп Боррель обговорив із міністром оборони Китаю війну в Україні.

До слова, триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.