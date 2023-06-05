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Україна готова до посередництва Китаю у війні, але є умова – Резніков

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна готова до посередництва Китаю у війні, але є умова – Резніков
Олексій Резніков заявив, що Китай має вплив на РФ як переговірник
фото з відкритих джерел

«Китай, як старший брат може переконати РФ припинити цю кровопролитну війну»

Китай може стати посередником у мирній ініціативі щодо завершення війни лише в тому випадку, якщо Пекін зможе змусити Росію вийти з усіх захоплених нею територій. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков, передає The Straights Times. 

Резніков наголосив, що виведення окупаційних військ було би доказом, що КНР має вплив на РФ як переговірник. Якщо ні – Україна не буде втрачати час.

«Дайте мені докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною. Першим сигналом має бути повне звільнення українських територій. Нехай вони продемонструють нам жест доброї волі і виведуть свої збройні сили з території України. Після цього ми будемо вважати, що цей переговірник має вплив на Росію. Якщо ні, вибачте, з якої (причини – «Главком») ми будемо сидіти і витрачати час?», – зауважив міністр. 

Також міністр вважає, що РФ стала «молодшим братом» Китаю. 

«Я вважаю, що Китай став старшим братом, а Росія – молодшим братом. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Жозеп Боррель обговорив із міністром оборони Китаю війну в Україні.

До слова, триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.

Теги: Китай війна росія Олексій Резніков Україна

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