Жозеп Боррель обговорив із міністром оборони Китаю війну в Україні

Відбулася дискусія щодо війни в Україні

У рамках безпекового форуму «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, щоб обговорити спільні стратегічні питання. Про це повідомляє Жозеп Боррель у Twitter.

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«Відбулася конструктивна дискусія з міністром оборони Китаю Лі Шанфу щодо спільних стратегічних проблем, включаючи війну Росії проти України, Тайваню, Південно-Китайського моря», – написав він.

Нагадаємо, що вчора Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим на полях безпекового форуму «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі.

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«Де б ми не зустрічалися у світі, зв’язок між ЄС та Україною непорушний. Разом з Олексієм Резніковим та колегами з ЄС ми наголосили на необхідності глобальної солідарності та підтримки України. Тому що на кону спільні принципи», – написав Боррель.

Зазначимо, що 2-4 червня у Сінгапурі проходить масштабний безпековий форум «Діалог Шангрі-Ла», на якому розв’язана РФ війна проти України є однією з головних тем. Серед учасників – представники США, Китаю та Євросоюзу, зокрема глави та високопосадовці оборонних відомств, військові, дипломати, виробники зброї та аналітики з питань безпеки.