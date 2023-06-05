Головна Світ Політика
search button user button menu button

Жозеп Боррель обговорив із міністром оборони Китаю війну в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Жозеп Боррель обговорив із міністром оборони Китаю війну в Україні
Пройшла зустріч Жозепа Борреля із Лі Шанфу

Відбулася дискусія щодо війни в Україні

У рамках безпекового форуму «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, щоб обговорити спільні стратегічні питання. Про це повідомляє Жозеп Боррель у Twitter. 

«Відбулася конструктивна дискусія з міністром оборони Китаю Лі Шанфу щодо спільних стратегічних проблем, включаючи війну Росії проти України, Тайваню, Південно-Китайського моря», – написав він.

Нагадаємо, що вчора Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим на полях безпекового форуму «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі.

«Де б ми не зустрічалися у світі, зв’язок між ЄС та Україною непорушний. Разом з Олексієм Резніковим та колегами з ЄС ми наголосили на необхідності глобальної солідарності та підтримки України. Тому що на кону спільні принципи», – написав Боррель. 

Зазначимо, що 2-4 червня у Сінгапурі проходить масштабний безпековий форум «Діалог Шангрі-Ла», на якому розв’язана РФ війна проти України є однією з головних тем. Серед учасників – представники США, Китаю та Євросоюзу, зокрема глави та високопосадовці оборонних відомств, військові, дипломати, виробники зброї та аналітики з питань безпеки.

Читайте також: Боррель пояснив, чому ЄС продовжує підтримувати Україну
Теги: Європейський союз Сингапур

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боррель висловив занепокоєння через те, що всі факти свідчать про продовження кровопролитної війни
Боррель пояснив, чому ЄС продовжує підтримувати Україну
10 травня, 16:46
На думку угорського політика, Євросоюз «підтримав одну сторону конфлікту, підриваючи його попередній акцент на підтримці миру на своїй території»
Речник уряду Угорщини звинуватив НАТО у підтримці України
17 травня, 13:08
Політики обговорили питання експортних обмежень щодо української аграрної продукції з боку ЄС
Володимир Зеленський зустрівся в Японії з президентом Європейської ради
20 травня, 15:14
Європейські партнери вважають, що треба повертати конкурсну процедуру до скасування воєнного стану
Європейські партнери вимагають від України поновити кадрові конкурси на державні посади
26 травня, 20:15
Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів ЗСУ
Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів ЗСУ
5 травня, 18:56
Олаф Шольц: «Гірка глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу»
Шольц повідомив, чим завершиться війна для України
23 травня, 16:28

Політика

Прем'єр Чехії визнав дефіцит бюджету, зокрема через допомогу українським біженцям
Прем'єр Чехії визнав дефіцит бюджету, зокрема через допомогу українським біженцям
Як Путін реагує на провал «спецоперації». Російські блогери розкрили правду
Як Путін реагує на провал «спецоперації». Російські блогери розкрили правду
Жозеп Боррель обговорив із міністром оборони Китаю війну в Україні
Жозеп Боррель обговорив із міністром оборони Китаю війну в Україні
Відмова від російської нафти. Токаєв запропонував рішення для Німеччини
Відмова від російської нафти. Токаєв запропонував рішення для Німеччини
Росія вивела кораблі для масштабних навчань у двох морях
Росія вивела кораблі для масштабних навчань у двох морях
Вірменія може укласти мир із Азербайджаном: коли це станеться
Вірменія може укласти мир із Азербайджаном: коли це станеться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
127K
Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки
31K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
26K
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
18K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти
13K
Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту