Резніков зустрівся із Жозепом Боррелем у Сінгапурі (фото)

Боррель: «Де б ми не зустрічалися у світі, зв’язок між ЄС та Україною непорушний»

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим на полях безпекового форуму «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі. Про це Боррель повідомив у Twitter.

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«Де б ми не зустрічалися у світі, зв’язок між ЄС та Україною непорушний. Разом з Олексієм Резніковим та колегами з ЄС ми наголосили на необхідності глобальної солідарності та підтримки України. Тому що на кону спільні принципи», – написав Боррель.

Олексій Резніков та Жозеп Боррель на полях безпекового форуму «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі фото: Жозеп Боррель

Боррель також повідомив, що зустрівся з міністром оборони Китаю Лі Шанфу та обговорив із ним питання спільних стратегічних проблем, зокрема війни в Україні.

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«Конструктивна дискусія з міністром оборони Китаю Лі Шанфу на SLD23 щодо спільних стратегічних проблем, включаючи війну Росії проти України, Тайвань, Південнокитайське море», – зазначив посадовець.

Боррель з главою міноборони Кита. фото: Жозеп Боррель

Зазначимо, що 2-4 червня у Сінгапурі проходить масштабний безпековий форум «Діалог Шангрі-Ла», на якому розв’язана РФ війна проти України є однією з головних тем. Серед учасників – представники США, Китаю та Євросоюзу, зокрема глави та високопосадовці оборонних відомств, військові, дипломати, виробники зброї та аналітики з питань безпеки.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Олексій Резніков розкритикував мирний план Індонезії. Міністр оборони зазначив, що план більше схожий на російський. Відповідну заяву Резніков зробив на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» у Сингапурі.

Раніше міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував мирний план для України. Він закликав представників оборони та військових з усього світу, які зібралися на нараді з оборони «Шангрі-Ла» – зустрічі в Сінгапурі, оприлюднити декларацію із закликом до припинення бойових дій. А також запропонував багатопунктовий план, який включає припинення вогню «на поточних позиціях обох конфліктуючих сторін» і створення демілітаризованої зони шляхом відходу на 15 км від передових позицій кожної зі сторін. Демілітаризована зона, за його словами, повинна перебувати під наглядом і моніторингом миротворчих сил, розгорнутих Організацією Об'єднаних Націй.