Україна має навчитися «західному способу» ведення бойових дій – Бен Воллес

Очільник міноборони Великої Британії Бен Воллес закликає Київ ощадливіше використовувати зброю, оскільки зростає занепокоєння щодо зменшення запасів боєприпасів

Україна має навчитися «західному способу» використання боєприпасів, щоб зберегти їхні запаси, кількість яких зменшуються. Про це заявив міністр оборони Великої Британії, передає The Telegraf.

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Бен Воллес попередив, що в українських військових можуть закінчитися боєприпаси, якщо вони не використовуватимуть їх економніше або не застосовуватимуть високоточних боєприпасів. Він виступив у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під час зустрічі міністрів оборони 30 країн-членів Альянсу, де обговорювалося, як найкраще допомогти Україні відбити незаконне вторгнення Володимира Путіна, що триває вже майже рік.

Воллес акцентував: «Російський, або совєтський, спосіб ведення бойових дій – це потужні боєприпаси і масовані артилерійські обстріли. Ми ніколи не організовували себе таким чином, щоб воювати на Заході і в НАТО. Українці використовують величезну кількість боєприпасів для свого захисту, саме тому ми частково навчаємо їх воювати по-західному. Якщо їм вдасться бути дуже точними у застосуванні артилерії, замість того, щоб використовувати сотні снарядів для придушення російських підрозділів, то в такому разі українським солдататам достатньо буде використати лише два або три, оскільки точно бачитимуть, куди влучили».

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Зростає занепокоєння, що в українських військах бракуватиме боєприпасів, якщо їх не використовуватимуть економніше Ясуоші Чіба /AFP

Вважається, що Збройні сили України вистрілюють близько 6 тис. артилерійських снарядів на день (приблизно третина від того, щовикористовує Росія), а це швидше, ніж Захід може їх поповнити. Ллойд Остін, міністр оборони США, заявив, що кілька західних країннаполягають, щоб навчити Україну тактиці, яка б зменшила її залежність від артилерійських снарядів.

Бастіан Гігеріх, директор з питань оборони та військового аналізу Міжнародного інституту стратегічних досліджень, заявив, що наразієвропейські країни за рік мають можливість виробляти близько 300 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм.

«Більшість промисловців вважають, що цього року можуть відносно швидко збільшити виробництво приблизно на 50 відсотків», – сказав він в інтерв'ю виданню.

Однак застеріг: «Все, що виходить за рамки цього, займе більше часу». А це означає, що для відсічі російським військам Україна потребуватиме поставок боєприпасів з-за меж Європи і переходу на більш точні боєприпаси, як-от артилерійські снаряди з GPS-наведенням «Екскалібур».

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Український державний виробник зброї повідомив, що розпочав спільне виробництво артилерійських снарядів з центральноєвропейським членом НАТО, але відмовився назвати країну, додавши, що разом із союзниками планує розробляти й виробляти інше озброєння та військову техніку. Укроборонпром заявив, що розпочав виробництво 120-мм мінометних мін, які користуються високим попитом у військових. Про це повідомила прес-секретар компанії Наталія Сед.

Українські війська застосували французький 120-мм нарізний буксируваний міномет на передовій : Ясуоші Чіба/AFP

«Поява цього боєприпасу є першим продуктом нашої спільної співпраці з країною з альянсу [НАТО]. На цьому справа не закінчиться. Незабаром ми покажемо іншу продукцію, виготовлену разом з країнами-партнерами», – зазначила вона.

Сед додала, що підприємства працюють цілодобово, аби виробляти боєприпаси та підтримувати постачання, а минулого року «Укроборонпром» збільшив виробництво різних видів військової техніки у п'ять-вісім разів порівняно з 2021 роком. Тим часом, Воллес повідомив, що незабаром життєво необхідні військові матеріали будуть надіслані безпосередньо від промисловості з допомогою Міжнародного фонду для України (МФУ) – пулу фінансування летального і нелетального обладнання й тренувань.

Перший пакет від МФУ, вартістю близько 200 млн фунтів стерлінгів (кошти, отримані від Великої Британії, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Данії), включатиме артилерійські боєприпаси, танкові запчастини, безпілотники, системи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

Міністр оборони заявив, що цей пакет допомоги «забезпечить значне посилення потенціалу Збройних сил України та підтримає їхню здатність захищати свою країну». Він додав: «Міжнародний фонд для України на чолі з Великою Британією демонструє відданість Великої Британії і наших союзників забезпечити надання Україні життєво важливої військової допомоги, необхідної для захисту від незаконного вторгнення Росії».

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У вівторок Німеччина заявила, що знову відкриє лінії з виробництва 35-мм боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard. 32 установки з обіцяних 37 вже поставлені Берліном. Незважаючи на те, що це стара система, розроблена ще за часів холодної війни, «Гепарди» показали, що вони чудово збивають низькі й повільно літаючі безпілотники іранського виробництва Shahed 136, які Росія використовує для атак на українські електростанції та інші об'єкти інфраструктури.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини, поруч з установкою Gepard Морріс МакМатцен/Getty Images

Упродовж кількох місяців Німеччина лобіювала у Швейцарії дозвіл на експорт в Україну запасів боєприпасів "Гепард", які були виготовлені там дочірньою компанією німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, заявив, що завдяки новим контрактам «ми негайно розпочнемо власне виробництво боєприпасів для Gepard на Rheinmetall».

«Переговори зі Швейцарією зайняли певний час, – сказав – Зрештою, ми дійшли висновку, що краще йти своїм шляхом швидше, щоб не залежати від них».

Речник Міністерства оборони повідомив: «Ми продовжуємо розміщувати замовлення на заміну боєприпасів, наданих Україні, і маємо додаткові 560 мільйонів фунтів стерлінгів з казначейства для збільшення запасів».

Раніше французький євродепутат закликав Захід повністю змінити стратегію озброєння України.