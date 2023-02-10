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Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

«Без Путіна буде краще» Захід прийняв важливе рішення

glavcom.ua
Російський диктатор втратив імідж світового лідера
фото з відкритих джерел

Союзники вже гранично чітко дали зрозуміти російським елітам, що в цілому все готово до переговорів

Борис Пісторіус, міністр оборони ФРН, днями в інтерв’ю Bild сказав, що «без вагань і без компромісів – світ без Путіна був би кращим». Пісторіус – не перший із зарубіжних політиків, хто так чи інакше озвучував цю тезу за останні місяці.

При тому спілкування світових лідерів з Путіним практично припинилось – за винятком хіба ситуацій, де без взаємодії з президентом Росії ніяк. І на цей момент Путіна вже де-факто визнано міжнародним злочинцем: в Гаазі прямо назвали Путіна винуватцем збиття МН-17. Підсумок: нерукоподаваний диктатор, винуватець терактів і збройної агресії, тисяч воєнних злочинів, організатор геноциду. І причина економічних ускладнень в ЄС та США.

З таким анамнезом не живуть. Принаймні, точно не живуть довго і щасливо.

Союзники вже гранично чітко дали зрозуміти російським елітам, що в цілому все готово до переговорів – за винятком наявності Путіна в Кремлі. Зеленський озвучив те саме: переговори можливі, але не за Путіна.

Щойно з рівняння приберуть Путіна – будь-хто і в будь-який спосіб, хоч би вишневою кісточкою вдавиться на вечері, – ситуацію негайно буде зрушено з мертвої точки. Російські еліти отримають певні перспективи виходу з глухого кута.

Триматись за Путіна російські олігархи чи чиновники не мають жодних причин: він підставив їх всюди, де міг, максимально ускладнив життя і зменшив доходи. Спричинив втрату частини власності. І союзники вже прямо тицяють їх носом в напрямку виходу: одне правильне рішення щодо 70-річного лузера, і все, чорну сторінку можна буде перегорнути. «Без Путіна буде краще».

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Теги: міністр олігархи диктатор переговори путін путінський режим

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