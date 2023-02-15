Кремль відправить більше військ у м'ясорубку – CNN про наступ РФ

У США не вірять в успіх нового наступу російських військ

США вважають, що російські війська підуть у наступ ще до того, як будуть готові до цього

Росії знадобиться час до травня, щоб відновити достатню міць для тривалого наступу, але в Кремлі хочуть діяти якнайшвидше. Про це пише CNN, посилаючись на думку впливових військових.

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Наразі ефективність російської армії низька. Армію РФ найближчим часом не вдасться набагато краще організувати, і тому малоймовірно, що вона буде успішнішою.

Росія збільшує кількість сил, розташованих на її кордоні та всередині контрольованої території в Україні, частина сил залучена в результаті часткової мобілізації. Незважаючи на збільшення чисельності, західні союзники не бачать доказів достатніх змін у здатності цих сил проводити загальновійськові операції, необхідні для захоплення та утримання нової території.

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«Малоймовірно, що російські війська будуть особливо краще організовані, і тому мало шансів, що вони будуть особливо успішними. Хоча вони, здається, готові відправити більше військ у м’ясорубку», – сказав CNN високопоставлений британський чиновник.

Навіть керівник російської приватної військової компанії «Вагнер» у вівторок попередив, що захоплення східноукраїнського міста Бахмут не відбудеться найближчим часом.

«Бахмут взяти не вийде, бо там сильний опір, м'ясорубка працює», – сказав Євген Пригожин в заяві, поширеній у Telegram-каналі Вагнера. «Святкувань найближчим часом не буде», – написав він.

«У США вважають, що російські війська йдуть у наступ ще до того, як вони будуть повністю готові до цього, і це відбувається через політичний тиск з боку Кремля», – сказав CNN високопоставлений американський військовий чиновник.

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Хоча українські офіційні особи б’ють на сполох щодо нових нападів Росії на сході, українська сторона також скептично ставиться до російських можливостей у поточному стані.

«Вони накопичили достатньо живої сили, щоб взяти одне-два невеликих міста на Донбасі, але це все», – сказав високопоставлений український дипломат CNN. «Приголомшливо, порівняно з відчуттям паніки, яке вони намагалися створити в Україні».

Також немає жодних ознак очікуваного масованого повітряного нападу. Міністр оборони Ллойд Остін заявив у вівторок, що США не бачать, що Росія «збільшує свою авіацію» перед повітряною операцією проти України.

Триває 357-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.