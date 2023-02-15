Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кремль відправить більше військ у м'ясорубку – CNN про наступ РФ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кремль відправить більше військ у м'ясорубку – CNN про наступ РФ
У США не вірять в успіх нового наступу російських військ
www.edition.cnn.com

США вважають, що російські війська підуть у наступ ще до того, як будуть готові до цього

Росії знадобиться час до травня, щоб відновити достатню міць для тривалого наступу, але в Кремлі хочуть діяти якнайшвидше. Про це пише CNN, посилаючись на думку впливових військових.

Наразі ефективність російської армії низька. Армію РФ найближчим часом не вдасться набагато краще організувати, і тому малоймовірно, що вона буде успішнішою.

Росія збільшує кількість сил, розташованих на її кордоні та всередині контрольованої території в Україні, частина сил залучена в результаті часткової мобілізації. Незважаючи на збільшення чисельності, західні союзники не бачать доказів достатніх змін у здатності цих сил проводити загальновійськові операції, необхідні для захоплення та утримання нової території.

«Малоймовірно, що російські війська будуть особливо краще організовані, і тому мало шансів, що вони будуть особливо успішними. Хоча вони, здається, готові відправити більше військ у м’ясорубку», – сказав CNN високопоставлений британський чиновник.

Навіть керівник російської приватної військової компанії «Вагнер» у вівторок попередив, що захоплення східноукраїнського міста Бахмут не відбудеться найближчим часом.

«Бахмут взяти не вийде, бо там сильний опір, м'ясорубка працює»,  – сказав Євген Пригожин в заяві, поширеній у Telegram-каналі Вагнера. «Святкувань найближчим часом не буде», – написав він.

«У США вважають, що російські війська йдуть у наступ ще до того, як вони будуть повністю готові до цього, і це відбувається через політичний тиск з боку Кремля», – сказав CNN високопоставлений американський військовий чиновник. 

Хоча українські офіційні особи б’ють на сполох щодо нових нападів Росії на сході, українська сторона також скептично ставиться до російських можливостей у поточному стані. 

«Вони накопичили достатньо живої сили, щоб взяти одне-два невеликих міста на Донбасі, але це все»,  – сказав високопоставлений український дипломат CNN. «Приголомшливо, порівняно з відчуттям паніки, яке вони намагалися створити в Україні».

Також немає жодних ознак очікуваного масованого повітряного нападу. Міністр оборони Ллойд Остін заявив у вівторок, що США не бачать, що Росія «збільшує свою авіацію» перед повітряною операцією проти України. 

Триває 357-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Читайте також: Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
Теги: росія чиновник Telegram наступ Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Кремль відправить більше військ у м'ясорубку – CNN про наступ РФ
Кремль відправить більше військ у м'ясорубку – CNN про наступ РФ
Судова революціонерка чи умовний керівник? Хто така Віра Михайленко, нова голова Антикорсуду
Судова революціонерка чи умовний керівник? Хто така Віра Михайленко, нова голова Антикорсуду
Вступ України в ЄС: Зеленський розповів, коли розпочнуться переговори
Вступ України в ЄС: Зеленський розповів, коли розпочнуться переговори
Прем’єр Швеції прибув із неоголошеним візитом до України (відео)
Прем’єр Швеції прибув із неоголошеним візитом до України (відео)
Резніков розповів, чому після скандалів залишився на посаді міністра
Резніков розповів, чому після скандалів залишився на посаді міністра
Елітна нерухомість за безцінь? Заступник Єрмака відреагував на розслідування журналістів
Елітна нерухомість за безцінь? Заступник Єрмака відреагував на розслідування журналістів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
15K
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
«Білий квиток» не є підставою для звільнення від мобілізації – роз’яснення експертів
13K
Дуже логічно: Німеччина оголосила умови надання Україні винищувачів
12K
Захисники знищили російський «Солнцепьок»: феєричне відео
12K
ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)

Новини

В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Сьогодні, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Сьогодні, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту