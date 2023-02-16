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Оксана Мороз Журналістка, засновниця ініціативи « Як не стати овочем »

Наступ росіян, про який варто зараз думати цивільним

glavcom.ua
Російські інформаційні війська щоденно атакують українців
фото з відкритих джерел

У нас паралельно йде маса інфооперацій – все щоб підняти емоційний градус в суспільстві до максимума

Довкола багато розмов про «наступ». Проте у кожного цей «наступ» свій.

Хтось чекає «наступ на Київ» і думає чи виїздити.

Для інших «наступ» – це контрнаступ ЗСУ і звільнений Крим улітку.

Спікери МО та Генштабу уже давно констатують, що «наступ Росії» йде на Сході.

Але за рамками обговорення цих «фізичних наступів» залишається той, про який варто зараз думати цивільним. Це «наступ» у інформаційному полі.

Ворог вже давно зрозумів, що перемогти нас на фронті важко-неможливо. Але здаватися він не буде і все що йому лишається – це інформаційний фронт на якому він вміє успішно воювати.

Тому в хід йдуть консерви на Заході. Так, їх там багато. Чого тільки вартий 85-ти літній пулітцерівський лауреат, який на основі анонімного джерела написав про те, що США підірвали «Північний потік».

На Заході системно формується інфополе «а скільки ще Україні допомагати? Може вистачить і гайда на перемовини».

У нас паралельно йде маса інфооперацій – все щоб підняти емоційний градус в суспільстві до максимума. Так щоб люди дезорієнтувалися і налякалися.

Налякалися – великим втратам, мобілізації, наступу, секретній зброї путіна і тд

Дезорієнтувалися – Захід нас здав чи ні? зброю дали чи тільки пообіцяли? війна закінчиться до літа чи ні? І тд

Хороша новина в тому, що нічого нового ми не побачимо. Всі ці меседжи ми чули і не раз.

Погана новина – весна буде вкрай складною. Емоційно складною. Ми виснажені і новий вал (а це буде саме вал) інфооперацій – це буде виклик, який можна порівняти з лютим-березнем 2022.

Що з цим робити?

По-перше, розбиратися в суті, а не реагувати на емоційні заголовки. Так, це довго, складно, ви втомлені. Але це єдиний вихід, щоб зрозуміти.

По-друге, розділяти головне і другорядне. Нам вкидають і будуть вкидати 100500 тем для срачів – щоб виснажити, заплутати і тд. І тут важливо розділяти у які срачі вникати, бо дійсно саме зараз важливо вказати на помилку влади чи відстояти позицію важливу для Перемоги. А які пропускати і не підігрувати маніпуляторам на кшталт всім відомого пана.

Третє, традиційне – відпишіться нарешті від усього анонімно, російського та з «інсайдами». Так, це і про хороших росіян, і про гіркіна, і про труху і ко. Саме тут буде найбільше нагнітання та маніпуляцій – свідомого і ні.

Так, не має простих рецептів, як пережити наступні місяці в інфополі. Буде важко. Але я вірю, що впораємося і збережемо – себе та країну.

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Теги: війна весна фронт Північний потік наступ контрнаступ інформаційна війна гібридна війна пропаганда

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Оксана Мороз

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