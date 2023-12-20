ЗСУ відреагували на чутки про мобілізацію жінок

Росіяни намагалися розхитати тему мобілізації жінок в Україні

На даний момент в Збройних силах України є багато професій для жінок, проте мобілізують їх тільки за особистим бажанням. А жінки-медики завжди були військовозобов'язаними. Про це розповів начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає «РБК-Україна».

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Фітьо наголосив, що росіяни намагалися розхитати тему мобілізації жінок.

«Насправді все набагато простіше. Жінки-медики завжди були військовозобов'язаними. Після закінчення свого вузу вони знали, що вони військовозобов'язані і повинні були стати на військовий облік в свої ТЦК і СП», – каже він.

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Військовий нагадав, що був період, коли знищувалася система військового обліку. Тому деякі медики не стали на облік. Проте зараз така проблема вже відсутня.

«Наші жінки-медики просто телефонують у свій ТЦК і СП, домовляються, коли їм можна прийти, проходять медичний огляд, надають необхідний перелік документів, стають на військовий облік і продовжують займатися своєю роботою. Ажіотажу ніякого не було, жінок в армію ми не мобілізуємо. Як показує практика, російська пропаганда тут програла повністю», – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.