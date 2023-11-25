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Чи є конфлікт між Зеленським та Залужним? Банкова відповіла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чи є конфлікт між Зеленським та Залужним? Банкова відповіла
Політичної дискусії між Зеленським та Залужним бути не може, тому що це єдина управлінська вертикаль під час війни
фото з відкритих джерел

Підлеглий не може сперечатися з керівництвом, за винятком, якщо ведеться дискусія у межах Ставки чи військового кабінет

Російські окупанти систематично розповсюджують фейки щодо України. Зокрема, про «розбрат між Залужним та Зеленським», про «Майдан-3», як українці покидають нашу державу. Проте все це – не більше ніж намагання РФ посіяти смуту та посварити суспільство. Про те, чи є конфлікт між Зеленським та Залужним, в інтерв’ю «24 каналу» розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, дезінформацію окупанти використовують вже протягом двох років. І періодично вони повертають до одних і тих саме тем:

  • «проблеми» з мобілізацією;
  • Україну «всі кинули», та ніхто не дає зброї;
  • корупція в Україні, що нібито «розпродаємо» зброю, а солдатам немає з чим воювати, і росіяни закликатимуть їх «втікати» з лінії фронту;
  • в Україні багато людей, які «втомились» від війни, і вони готові йти на «компроміси» з Росією. Тому потрібно шукати рішення, адже війна забирає людей;
  • «конфлікт» військового і політичного керівництва.

«Про конфлікт військового і політичного керівництва вони обов'язково говоритимуть, але для мене це дивна конструкція. В Україні є відповідна вертикаль, де є Головнокомандувач і є Верховний Головнокомандувач, тобто безпосередньо президентська вертикаль. Безумовно, підлеглий не може сперечатися з керівництвом, за винятком, якщо ведеться дискусія у межах Ставки чи військового кабінету», – наголосив Михайло Подоляк.

Він додав, що політичної дискусії між Зеленським та Залужним бути не може, тому що це єдина управлінська вертикаль під час війни, вона домінує.

«Між Верховним Головнокомандувачем та Головнокомандувачем завжди всі питання розв'язуються у межах дискусії, в якій бере участь певна кількість людей», – зазначив Подоляк.

Раніше через російські пабліки розганялася новина про те, що нібито Головнокомадувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вступили у змову з метою здійснення «державного перевороту» в Україні.

Також Залужний попереджав, що хтось створив його фейковий Telegram-канал.

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Теги: окупанти війна українці радник Михайло Подоляк росіяни конфлікт

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