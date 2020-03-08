Посол України анонсував підписання з Канадою угоди про мобільність молоді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Угода повинна дозволити молодим українцям за легшою процедурою поїхати до Канади на навчання і, навчаючись, працювати

Посол розраховує, що угоду підпишуть у 2020 році, оскільки сторони вже «на фінішній прямій»

Україна та Канада перебувають на «фінішній прямій» та незабаром планують підписати угоду про мобільність молоді.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Ще один напрямок, над яким ми працюємо, це угода про мобільність молоді. Це угода, яка повинна дозволити молодим українцям за легшою процедурою до року поїхати до Канади на навчання і, навчаючись, працювати. Аналогічно для молодих канадців, які хочуть поїхати сюди. Ось така наша картка», – сказав Шевченко.

Він розраховує, що угоду підпишуть у 2020 році, оскільки сторони вже «на фінішній прямій».

Посол Шевченко також повідомив, що минулого року Канада відмовила у візі понад 26% заявникам з України.

До слова, Шевченко не виключає, що у майбутньому представник діаспори стане главою нашої держави.