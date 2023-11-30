Блокада на кордоні. Уряд Польщі зробив нову заяву

Польські перевізники не збираються припиняти протест

29 листопада міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаядхур зустрівся з польськими перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, та заявив про кроки для часткового зняття блокади. Про це йдеться на сайті Мінінфраструктури Польщі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після переговорів із міністром голова Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту Вальдемар Ящур заявив, що перевізники не припинять протест на чотирьох пунктах перетину кордону, але не поширять його на ще два – у Нижанковичах і Зосіні.

«Ми також готові розглянути можливість пом'якшення форми нашого протесту, якщо польська держава посилить ефективний контроль за в'їздом вантажівок до Польщі», – зазначив Ящур. Він також поскаржився на значну кількість порушень з боку України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр інфраструктури наголосив, що уряд Польщі посилить перевірку транспортних засобів на прикордонних переходах з Україною.

«У цих перевірках також братимуть участь співробітники національної податкової адміністрації, прикордонники та поліція. Це будуть посилені заходи», – сказав Алвін Гаядхур.

Зазначимо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Нагадаємо, польський політик та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск, коментуючи ситуацію з блокуванням кордону з Україною, звинуватив чинний уряд в бездіяльності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників.