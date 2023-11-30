Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Блокада на кордоні. Уряд Польщі зробив нову заяву

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Блокада на кордоні. Уряд Польщі зробив нову заяву
Уряд Польщі посилить перевірку транспортних засобів на пунктах пропуску
фото з відкритих джерел

Польські перевізники не збираються припиняти протест

29 листопада міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаядхур зустрівся з польськими перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, та заявив про кроки для часткового зняття блокади. Про це йдеться на сайті Мінінфраструктури Польщі. 

Після переговорів із міністром голова Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту Вальдемар Ящур заявив, що перевізники не припинять протест на чотирьох пунктах перетину кордону, але не поширять його на ще два – у Нижанковичах і Зосіні.

«Ми також готові розглянути можливість пом'якшення форми нашого протесту, якщо польська держава посилить ефективний контроль за в'їздом вантажівок до Польщі», – зазначив Ящур. Він також поскаржився на значну кількість порушень з боку України.

Міністр інфраструктури наголосив, що уряд Польщі посилить перевірку транспортних засобів на прикордонних переходах з Україною.

«У цих перевірках також братимуть участь співробітники національної податкової адміністрації, прикордонники та поліція. Це будуть посилені заходи», – сказав Алвін Гаядхур.

Зазначимо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Нагадаємо, польський політик та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск, коментуючи ситуацію з блокуванням кордону з Україною, звинуватив чинний уряд в бездіяльності. 

Раніше міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників.

Читайте також: Заблокований кордон. Чи означає це, що нас не чекають в ЄС?
Теги: Польща протест кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багато людей не бажають повертатись через очікування низької якості життя в Україні
Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
31 жовтня, 00:30
Частка поляків, які підтримують прийом біженців з України, зростає
Поляки змінюють ставлення до українських біженців: результати опитування
27 листопада, 17:25
На Київщині та Хмельниччині працювали сили ППО
Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч
Вчора, 06:59
Через протести на кордоні утворилися величезні черги
Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордоні
7 листопада, 11:12
Блокування кордону: озвучено вимоги польських протестувальників
Блокування кордону: озвучено вимоги польських протестувальників
8 листопада, 11:50
За останні 10 місяців прикордонники відмовили у виїзді з України 43 тис. громадян, більшість із яких - чоловіки
Держприкордонслужба назвала кількість українців, яким відмовила у виїзді з країни
9 листопада, 13:53
В Албанії зростатиме кількість мігрантів
Будівництво нових притулків для біженців у Албанії: як відреагували громадяни
17 листопада, 08:14
У черзі на кордоні тисячі вантажівок
Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарні та небезпечні вантажі
20 листопада, 06:55
У Польщі заявили, що Інспекція автомобільного транспорту виявляла порушення правил з боку українських перевізників
Уряд Польщі звернувся до Україні з пропозицією щодо блокади кордону
27 листопада, 21:29

Соціум

Блокада на кордоні. Уряд Польщі зробив нову заяву
Блокада на кордоні. Уряд Польщі зробив нову заяву
Вибухи у Брянську: росіяни заявили про атаку на склад безпілотників
Вибухи у Брянську: росіяни заявили про атаку на склад безпілотників
Як польські далекобійники ставляться до блокади кордону: український водій дав відповідь
Як польські далекобійники ставляться до блокади кордону: український водій дав відповідь
Як почуваються українці у Литві: дослідження виявило три проблеми
Як почуваються українці у Литві: дослідження виявило три проблеми
У Німеччині великі компанії полегшать працевлаштування українських біженців
У Німеччині великі компанії полегшать працевлаштування українських біженців
Одна із федеральних земель Німеччини більше не приймає біженців, але є винятки
Одна із федеральних земель Німеччини більше не приймає біженців, але є винятки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Мобілізація студентів: заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК
28K
Дмитро Ярош оцінив Залужного: «Не творіть собі чергового «кумира»
25K
Стало відомо, яку вигоду отримали США від військової допомоги Україні
12K
Помер ексголова ДСНС Бочковський
11K
Сергій Лещенко закликав активніше мобілізувати молодь: Жорін жорстко відповів
8247
Одна із федеральних земель Німеччини більше не приймає біженців, але є винятки

Новини

30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Вчора, 14:24
Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Вчора, 10:45
ЗСУ знищили п’ять засобів ППО і пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:40
Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч
Вчора, 06:59
Сніг, дощі та ожеледь: прогноз погоди на 29 листопада
Вчора, 04:44

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua