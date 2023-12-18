Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через «Дорогуськ–Ягодин»

Організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину

Сьогодні, 18 рудня, польські перевізники повернулися до блокади пункту пропуску «Дорогуськ–Ягодин», вантажівки там зараз не пропускають. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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«Сьогодні, після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску «Дорогуськ–Ягодин». Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща», – йдеться у повідомленні.

Організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

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«Окрім цього, за наявною інформацією, протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів. Просимо громадян та перевізників врахувати цю інформацію», – додали в Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ».