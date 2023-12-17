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Стала відома доля собаки, якого після підриву ГЕС віднесло до Одеської області

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стала відома доля собаки, якого після підриву ГЕС віднесло до Одеської області
Після порятунку пес проходив лікування та реабілітацію
фото: скріншот

Тепер собака з кличкою Боніфацій вже є частиною нової родини в Польщі

Собаку з кличкою Боніфацій передали родині у Польщі. У червні, через кілька днів після підриву греблі Каховської ГЕС, його на плоту у морі знайшли люди. Про це повідомила громадська організація «Animal SOS Odessa».

«Боня, Боніфацій, який чудом врятувався з Херсона, йому пощастило зустріти на своєму шляху багато хороших людей. Коли він потрапив до волонтерів, стан його здоров'я був пригнічений. Ми пройшли довгий шлях у клініках, обстеження, лікування, реабілітацію. Кілька місяців Бонечка провів у нашому Центрі адопції та швидко завоював серця і наших волонтерів, і всіх гостей – своїм чудовим характером, чарівною посмішкою, довірою до людей», – йдеться у повідомленні.

Тепер собака вже є частиною нової родини в Польщі. Після порятунку пес проходив лікування та реабілітацію, потім кілька місяців жив у центрі адопції.

Стала відома доля собаки, якого після підриву ГЕС віднесло до Одеської області фото 1
Стала відома доля собаки, якого після підриву ГЕС віднесло до Одеської області фото 2
Стала відома доля собаки, якого після підриву ГЕС віднесло до Одеської області фото 3

«Ми дуже переживали як Боня перенесе дорогу, як прийме свою нову родину. Зараз усі клопоти та хвилювання позаду, Боніфацій у Польщі, вже гуляє у парку зі своїми господарями, спить на м'якій ковдрі, щасливий, розслаблений та коханий. Кожна така історія – це справжнє диво і чари для тварини, яке з мороку невідомості та прикрощів потрапляє в нове життя, сповнене радості та любові», – сказано у повідомленні.

Собаку знайшли через кілька днів після підриву російської армією Каховської греблі. Його прибило до берега у селищі Григорівка під Южним.

Теги: історія Польща тварини Каховська ГЕС

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