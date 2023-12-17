Стала відома доля собаки, якого після підриву ГЕС віднесло до Одеської області

Тепер собака з кличкою Боніфацій вже є частиною нової родини в Польщі

Собаку з кличкою Боніфацій передали родині у Польщі. У червні, через кілька днів після підриву греблі Каховської ГЕС, його на плоту у морі знайшли люди. Про це повідомила громадська організація «Animal SOS Odessa».

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«Боня, Боніфацій, який чудом врятувався з Херсона, йому пощастило зустріти на своєму шляху багато хороших людей. Коли він потрапив до волонтерів, стан його здоров'я був пригнічений. Ми пройшли довгий шлях у клініках, обстеження, лікування, реабілітацію. Кілька місяців Бонечка провів у нашому Центрі адопції та швидко завоював серця і наших волонтерів, і всіх гостей – своїм чудовим характером, чарівною посмішкою, довірою до людей», – йдеться у повідомленні.

Тепер собака вже є частиною нової родини в Польщі. Після порятунку пес проходив лікування та реабілітацію, потім кілька місяців жив у центрі адопції.

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«Ми дуже переживали як Боня перенесе дорогу, як прийме свою нову родину. Зараз усі клопоти та хвилювання позаду, Боніфацій у Польщі, вже гуляє у парку зі своїми господарями, спить на м'якій ковдрі, щасливий, розслаблений та коханий. Кожна така історія – це справжнє диво і чари для тварини, яке з мороку невідомості та прикрощів потрапляє в нове життя, сповнене радості та любові», – сказано у повідомленні.

Собаку знайшли через кілька днів після підриву російської армією Каховської греблі. Його прибило до берега у селищі Григорівка під Южним.