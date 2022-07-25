Україна отримала від Німеччини перші САУ «Гепард»
До України приїхали поки три установки «Гепард»
Німеччина передала Україні перші три зенітні самохідні установки «Гепард». Також ЗСУ отримали декілька тисяч боєприпасів до них. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.
«Сьогодні офіційно зайшло три перші «Гепарди». Це протизенітні ракетні комплекси, до яких нам передані декілька десятків тисяч набоїв. Відповідно ми очікуємо 15 «Гепардів». Три вже сьогодні заїхали в Україну, і вони вже в розпорядженні Збройних сил», – сказав Резніков.
Крім цього, Міноборони веде переговори з партнерами для надання сучасних танків, зокрема Leopard та Abrams.
«Скоріше всього ми розпочнемо з однієї з дружніх країн, в якої є танки Leopard і готова нам їх передати. Спочатку наш план (отримати, – ред.) декілька десятків танків, на яких ми будемо проводити навчання наших танкових екіпажів, скоріше всього у країнах Балтії... Ми зараз ведемо перемовини не тільки про Leopard, а також намагаємося переконати наших партнерів, що це можуть бути й інші танки, наприклад Abrams», – додав міністр.
«Гепард» призначений для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.
Основним озброєнням зенітної артилерійської установки «Гепард» є пара 35-мм гармат Oerlikon KDA L/90. Гармати встановлені ззовні на башті установки. Уразливі частини (наприклад, затвор) прикриті сталевими листами.
Довжина ствола – 3150 мм, з приладом вимірювання дульної швидкості – 3710 мм, а повна довжина зібраної гармати – 4740 мм. Таке розташування гармат полегшує доступ для обслуговування та ремонту а також запобігає потраплянню порохових газів всередину башти.
Кожна гармата живиться окремо від іншої та отримує снаряди у сталевій розбірній стрічці. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей, знаходиться спеціальних нішах в нижній частині башти, снарядами всередину. Також у магазині в гондолі кріплення гармати знаходиться 20 снарядів для ураження наземних цілей.
Снаряди 35×228 мм мають спеціальний паз для кріплення в ланках стрічки. Темп вогню кожної гармати – 550 пострілів на хвилину, разом – 1100 пострілів на хвилину.
Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала від Польщі танки PT-91 Twardy.
Також Збройні Сили України вже використовують на фронті як армійську протиповітряну оборону британські зенітно-ракетні комплекси малої дальності Stormer HVM.
Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.
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