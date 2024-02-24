Скільки літаків А-50 залишилося в Росії? Відповідь Повітряних сил

Ігнат пояснив, чим цінне знищення модернізованого А-50

Учора, 23 лютого, Сили оборони України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Тепер у Росії лишилося менше восьми таких одиниць. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

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«Успіхи, які сьогодні є, оця дальня рука, можливість діставати ворога там, де він абсолютно цього не чекає, говорить про те, що противник менше матиме спроможностей на цьому напрямку, втративши А-50», – зазначив представник повітряників.

Ігнат розповів, що знищений літак був модернізований. За його словами, А-50 може розпізнавати всі повітряні цілі в радіусі 600 км і виявляти системи радіоелектронної боротьби.

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«Потрібно дивитися на дані розвідки. Казав голова ГУР Кирило Буданов, що було вісім літаків до цього. Із них там не всі робочі, не всі модернізовані. Тому там на пальцях однієї руки їх було», – нагадав речник Повітряних сил ЗСУ.

А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Іл-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання «Вега». Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.

Нагадаємо, що вчора Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, літак мав позивний «Баян».

Раніше у соцмережі з'явилися кадри з вибухами нібито у Краснодарському краї РФ.

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Як повідомлялося, увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.

До слова, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат.