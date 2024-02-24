Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки літаків А-50 залишилося в Росії? Відповідь Повітряних сил

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скільки літаків А-50 залишилося в Росії? Відповідь Повітряних сил
Російський літак А-50У
фото: mil.in.ua

Ігнат пояснив, чим цінне знищення модернізованого А-50

Учора, 23 лютого, Сили оборони України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Тепер у Росії лишилося менше восьми таких одиниць. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

«Успіхи, які сьогодні є, оця дальня рука, можливість діставати ворога там, де він абсолютно цього не чекає, говорить про те, що противник менше матиме спроможностей на цьому напрямку, втративши А-50», – зазначив представник повітряників.

Ігнат розповів, що знищений літак був модернізований. За його словами, А-50 може розпізнавати всі повітряні цілі в радіусі 600 км і виявляти системи радіоелектронної боротьби.

«Потрібно дивитися на дані розвідки. Казав голова ГУР Кирило Буданов, що було вісім літаків до цього. Із них там не всі робочі, не всі модернізовані. Тому там на пальцях однієї руки їх було», – нагадав речник Повітряних сил ЗСУ.

А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Іл-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання «Вега». Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.

Нагадаємо, що вчора Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, літак мав позивний «Баян».

Раніше у соцмережі з'явилися кадри з вибухами нібито у Краснодарському краї РФ.

Як повідомлялося, увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.

До слова, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат. 

Читайте також:

Теги: літак росія ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російському ВПК не вистачає кваліфікованих кадрів
Чому виникли негативні тенденції в російському ВПК
11 лютого, 10:31
Триває 716-та доба повномасштабної війни Росії проти України
На одному із напрямків суттєво знизилась інтенсивність російських атак: деталі від ЗСУ
9 лютого, 08:53
«Зрозуміло, що наступник Залужного буде завжди порівнюватися з попередником»
Психологія звільнення Залужного
8 лютого, 19:24

Події в Україні

Розвідка Британії оцінила втрати Росії за два роки великої війни
Розвідка Британії оцінила втрати Росії за два роки великої війни
«730 днів болю і надії». Зеленський звернувся до українців зі знакового міста
«730 днів болю і надії». Зеленський звернувся до українців зі знакового міста
За час великої війни Україна обладнала понад дві тисячі опорних пунктів на фронті
За час великої війни Україна обладнала понад дві тисячі опорних пунктів на фронті
Скільки літаків А-50 залишилося в Росії? Відповідь Повітряних сил
Скільки літаків А-50 залишилося в Росії? Відповідь Повітряних сил
Борис Джонсон прибув до України
Борис Джонсон прибув до України
Два роки великої війни. Сирський назвав умову для перемоги України
Два роки великої війни. Сирський назвав умову для перемоги України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто
23K
Ілон Маск ошелешив несподіваним дописом у соцмережі
21K
Повітряні сили повідомили, чи планує РФ обстріл 24 лютого
13K
Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні
11K
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
11K
Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ

Новини

Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
Сьогодні, 04:50
День народження лотереї. Що світ відзначає 24 лютого
Сьогодні, 00:20
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Вчора, 16:37
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Вчора, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua