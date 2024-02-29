Повітряні сили вдруге за добу знищили російські винищувачі

ЗСУ збили ще два російських Су-34

Повітряні сили близько 9:00 знищили два винищувачі на Авдіївському та Маріупольському напрямках

Українські військові збили ще два російських літаки Су-34. Це підтвердив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Як зазначив Олещук, Повітряні сили близько 9:00 знищили два винищувачі на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Повітряні сили збили ще два літаки окупантів фото: Telegram/Микола Олещук

«Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!» – написав він.

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Нагадаємо, сьогодні українські військові вночі збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. Він став уже одинадцятим за лютий.

Раніше українські військові збили ще один російський літак Су-34. Командувач Повітряних сил Микола Олещук порадив окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Згодом стало відомо про знищення ще одного винищувача.

До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що кожен знищений Україною ворожий літак стає для Росії відчутною втратою і ударом по іміджу.

Нагадаємо, що 23 лютого Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Літак мав позивний «Баян». Екіпаж із десяти осіб, який був на борту, також знищений українськими Збройними силами.

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Як повідомлялося, масове збиття російських літаків у лютому 2024 є відповіддю українських сил оборони на нарощування присутності авіації ворога на сході України.