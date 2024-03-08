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Стало відомо, скільки грошей витратила Україна торік на перельоти Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, скільки грошей витратила Україна торік на перельоти Зеленського
У 2024 році на авіаперельоти Зеленського заплановано витратити 78 млн грн
фото з відкритих джерел

Загалом у 2023 році на авіаперельоти президента було заплановано 94,5 млн грн

Впродовж 2023 року на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з президентом Володимиром Зеленським було витрачено близько 33,728 млн грн. Про це повідомляється у відповіді Департаменту управління справами на запит Liga.net.

«Касові видатки на послуги з нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з президентом України у 2023 році становили 33 728,112 гривні», – йдеться у повідомленні.

Стало відомо, скільки грошей витратила Україна торік на перельоти Зеленського фото 1
На авіаперельоти офіційних делегацій впродовж 2023 року було витрачено понад 33 млн грн
На авіаперельоти офіційних делегацій впродовж 2023 року було витрачено понад 33 млн грн
фото: Liga.net

Нагадаємо, що у 2023 році на авіаперельоти планували витратити 94,5 млн грн, а у 2022 році – 65,2 млн грн.

Як повідомляв «Главком», влітку 2023 року речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що повноцінна робота цивільної авіації на час дії воєнного стану навряд чи можлива.

«Допоки триває війна, сподіватись на відновлення роботи цивільної авіації навряд чи можна. У нас дуже велика територія, ракети летять звідусіль і різних типів, противник потужний, має технологічну зброю. Звісно, дуже хочеться, щоб запрацювала авіація, але у нас перекритий повітряний простір над Україною, і думаю, ще не скоро його відкриють», – наголосив речник Повітряних сил.

До слова, Державне управління справами 2 січня підписало договір із Державним авіаційним підприємством «Україна» з надання послуг нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з президентом України. Вартість контракту склала 78,54 млн грн.

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Теги: Володимир Зеленський політ президент авіаперевезення

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