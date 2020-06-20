  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Медик пояснила причину повторного зараження Covid-19

    • Розсилка
    Повторне зараження Covid-19 трапляється, коли ДНК людини перестає розпізнавати вірус як загрозу - Медик пояснила причину повторного зараження Covid-19
    Повторне зараження Covid-19 трапляється, коли ДНК людини перестає розпізнавати вірус як загрозу

    Коронавірус переформатовує клітину ДНК людини

    Причина повторного зараження на Covid-19 полягає в тому, що коронавірус переформатовує клітину ДНК людини, вона перестає розпізнавати його як загрозу і не формує імунітет. Про це в ефірі ObozTV розповіла  заслужена лікарка України Ольга Богомолець.

    «Повторне зараження залежить від того, що організм людини перестає пам’ятати і не формує стійкий імунітет. Клітина забуває, що була така вірусна інфекція і починає наново з нею боротися», – пояснила медик

    Богомолець зазначила , що віруси намагаються бути «розумнішими» за людей. «Але в будь-якій епідемії треба бути оптимістами. Так, віруси і бактерії інколи приводять до смертності, але не було такого, щоб ми їх не перемогли і не знищили. Тому все одно перемога буде за нами», – запевнила Богомолець.

    Нагадаємо, раніше у Китаї медики зареєстрували 195 випадків повторного зараження новим коронавірусом COVID-19 у місті Вухань, що стало епіцентром епідемії.

    Також на Буковині лікарка повторно заразилася Covid-19. Лікар-анестезіолог Анна Рибарчук із Чернівецької міської лікарні повідомила, що в неї вдруге виявили корона вірус.

    здоров'я інфекція імунітет ДНК вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ