Медик пояснила причину повторного зараження Covid-19



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Повторне зараження Covid-19 трапляється, коли ДНК людини перестає розпізнавати вірус як загрозу

Коронавірус переформатовує клітину ДНК людини

Причина повторного зараження на Covid-19 полягає в тому, що коронавірус переформатовує клітину ДНК людини, вона перестає розпізнавати його як загрозу і не формує імунітет. Про це в ефірі ObozTV розповіла заслужена лікарка України Ольга Богомолець.

«Повторне зараження залежить від того, що організм людини перестає пам’ятати і не формує стійкий імунітет. Клітина забуває, що була така вірусна інфекція і починає наново з нею боротися», – пояснила медик

Богомолець зазначила , що віруси намагаються бути «розумнішими» за людей. «Але в будь-якій епідемії треба бути оптимістами. Так, віруси і бактерії інколи приводять до смертності, але не було такого, щоб ми їх не перемогли і не знищили. Тому все одно перемога буде за нами», – запевнила Богомолець.

Нагадаємо, раніше у Китаї медики зареєстрували 195 випадків повторного зараження новим коронавірусом COVID-19 у місті Вухань, що стало епіцентром епідемії.

Також на Буковині лікарка повторно заразилася Covid-19. Лікар-анестезіолог Анна Рибарчук із Чернівецької міської лікарні повідомила, що в неї вдруге виявили корона вірус.