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Під Куп’янськом правоохоронці ексгумували тіла подружжя, яке загинуло від обстрілу РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Під Куп’янськом правоохоронці ексгумували тіла подружжя, яке загинуло від обстрілу РФ
У середині вересня минулого року в селі Курилівка Куп’янського району під час ворожого обстрілу загинуло подружжя
фото: Харківська обласна прокуратура

44-річний чоловік та жінка 43 років перебували біля під’їзду свого будинку, коли російські військові відкрили вогонь по селу

У четвер, 4 травня, під Куп'янськом у Харківській області правоохоронці ексгумували тіла двох людей, які загинули від російського обстрілу минулого року. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

«У середині вересня минулого року в селі Курилівка Куп’янського району під час ворожого обстрілу загинуло подружжя. 44-річний чоловік та жінка 43 років перебували біля під’їзду будинку, в якому проживали, коли російські військові відкрили вогонь по селу», – йдеться в повідомленні.

Під Куп’янськом правоохоронці ексгумували тіла подружжя, яке загинуло від російської агресії
Під Куп’янськом правоохоронці ексгумували тіла подружжя, яке загинуло від російської агресії
фото: Харківська обласна прокуратура

Потерпілі загинули на місці. Правоохоронці ексгумували їхні тіла 4 травня. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що минулого року росіяни обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині, під час проведення правоохоронцями ексгумації загиблої. Постраждали слідчі та прокурори, загинула жінка.

До слова, завершилася 435-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Ворог продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Минулої доби, вночі, Росія завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131, 18 із 24 було знищено нашими захисниками. 

Теги: жінка чоловік Харківщина Куп'янськ ексгумація

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