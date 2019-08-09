  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Україна пустила у свій повітряний простір російський літак

    • Розсилка
    <p>Україна повністю закрила небо для російських літаків у листопаді 2015 року</p> - Україна пустила у свій повітряний простір російський літак

    Україна повністю закрила небо для російських літаків у листопаді 2015 року

    Літак з РФ отримав дозвіл на використання повітряного простору України, щоб оминути активну грозову діяльність

    Літак російської авіакомпанії «Глобус», який прямував з Італії в РФ, 7 серпня одержав дозвіл на використання повітряного простору України.

    Про це у четвер повідомив «Украерорух» на сторінці у Facebook.

    «7 серпня 2019 року пілот повітряного судна російської авіакомпанії Глобус Boeing-738 REG-VQBMG, виконуючи рейс GLP636 з м. Барі (Італія) в м. Москва (РФ), у зв'язку з обходом активної грозової діяльності отримав дозвіл на використання повітряного простору України від Украероцентру в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центр», - йдеться в повідомленні.

    В «Украерорусі» зазначили, що керувалися рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 2 грудня 2015 року, законодавчими та нормативно-правовими актами України в галузі авіації та у сфері використання повітряного простору, дотримуючись стандартів ICAO. Також дії персоналу в разі необхідності обходу повітряними суднами небезпечних метеоявищ передбачені в угоді (LоA) між органами обслуговування повітряного руху України і Словаччини та інших сусідніх країн.

    «Ми діяли в рамках міжнародних стандартів і рекомендованої практики ICAO та рішення Ради з безпеки польотів ДАСУ для безпеки повітряного руху та уникнення аварійної ситуації під час польоту. Для «Украероруху», як для національного провайдера аеронавігаційного обслуговування, безпека польотів повітряних суден у повітряному просторі України залишається у пріоритеті», - зазначив глава «Украероруху» Олександр Доценко.

    У повідомленні також наголошується, що «у випадках обходу небезпечних метеоявищ (якщо обхід без входу в повітряний простір України може призвести до аварійної ситуації з повітряним судном) повітряним суднам, включаючи ті, які зареєстровані в РФ, може бути дозволено вхід у повітряний простір України» .

    «Boeing-738 увійшов в український повітряний простір о 15:07UTC через навігаційну точку LADOB на ешелоні FL370 і вийшов о 15:33UTC через навігаційну точку AMIRI на ешелоні FL370», - додали в «Украерорусі».

    Відзначимо, що Україна повністю закрила небо для російських літаків у листопаді 2015 року.

    Читайте також
    Росія Італія літак авіаперевезення Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ