Україна пустила у свій повітряний простір російський літак



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Україна повністю закрила небо для російських літаків у листопаді 2015 року

Літак з РФ отримав дозвіл на використання повітряного простору України, щоб оминути активну грозову діяльність

Літак російської авіакомпанії «Глобус», який прямував з Італії в РФ, 7 серпня одержав дозвіл на використання повітряного простору України.

Про це у четвер повідомив «Украерорух» на сторінці у Facebook.

«7 серпня 2019 року пілот повітряного судна російської авіакомпанії Глобус Boeing-738 REG-VQBMG, виконуючи рейс GLP636 з м. Барі (Італія) в м. Москва (РФ), у зв'язку з обходом активної грозової діяльності отримав дозвіл на використання повітряного простору України від Украероцентру в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центр», - йдеться в повідомленні.

В «Украерорусі» зазначили, що керувалися рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 2 грудня 2015 року, законодавчими та нормативно-правовими актами України в галузі авіації та у сфері використання повітряного простору, дотримуючись стандартів ICAO. Також дії персоналу в разі необхідності обходу повітряними суднами небезпечних метеоявищ передбачені в угоді (LоA) між органами обслуговування повітряного руху України і Словаччини та інших сусідніх країн.

«Ми діяли в рамках міжнародних стандартів і рекомендованої практики ICAO та рішення Ради з безпеки польотів ДАСУ для безпеки повітряного руху та уникнення аварійної ситуації під час польоту. Для «Украероруху», як для національного провайдера аеронавігаційного обслуговування, безпека польотів повітряних суден у повітряному просторі України залишається у пріоритеті», - зазначив глава «Украероруху» Олександр Доценко.

У повідомленні також наголошується, що «у випадках обходу небезпечних метеоявищ (якщо обхід без входу в повітряний простір України може призвести до аварійної ситуації з повітряним судном) повітряним суднам, включаючи ті, які зареєстровані в РФ, може бути дозволено вхід у повітряний простір України» .

«Boeing-738 увійшов в український повітряний простір о 15:07UTC через навігаційну точку LADOB на ешелоні FL370 і вийшов о 15:33UTC через навігаційну точку AMIRI на ешелоні FL370», - додали в «Украерорусі».

Відзначимо, що Україна повністю закрила небо для російських літаків у листопаді 2015 року.