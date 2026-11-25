Українська лазерна установка протиповітряної оборони Blysk вперше у світі збила російський реактивний ударний безпілотник Герань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на радника президента України з питань розвитку оборонних технологій Сергія Бескрестнова Флеша.

За словами Бескрестнова, російський безпілотник знищила лазерна установка, розроблена українською компанією Carmine Sky. Систему залучили до захисту об'єкта критичної інфраструктури.

Розвиток лазерних систем протиповітряної оборони відбувається в межах державного проєкту «Приватна ППО» за підтримки кластера оборонних технологій Brave1.

Наразі над створенням таких систем працюють декілька українських компаній. Водночас, як наголосив радник президента, лазерні технології є складними та потребують значних фінансових вкладень.

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Попри успішне бойове застосування, випробування лазерних установок тривають. За словами Бескрестнова, говорити про їхнє серійне виробництво поки зарано.

Нагадаємо, 20 листопада «Главком» повідомляв, що в Україні розпочала бойове чергування лазерна установка «Блиск», призначена для протидії російським ударним безпілотникам. На момент підготовки відповідного репортажу BBC система ще не мала підтверджених збитих цілей.

Також 16 листопада Міністерство оборони України повідомило, що групи приватної протиповітряної оборони знищили майже 90 повітряних цілей від початку роботи навесні 2026 року. Відповідні підрозділи діють під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони України.

До слова, у квітні 2025 року тодішній командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський вперше продемонстрував відео випробувань української лазерної зброї «Тризуб».