Відключення світла: як діятимуть графіки 21 листопада

Відключення пов'язані з пошкодженнями енергосистеми після атаки РФ

Завтра, 20 листопада, відключення світла діятимуть починаючи з 7:00 до 22:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 21 листопада:

7:00 – 11:00 – одна черга відключень;

11:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ 17 листопада.

«Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком», – йдеться в повідомленні.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України.

Як повідомлялося, 18 листопада в усіх регіонах застосовувалися заходи обмеження споживання електроенергії. Натомість сьогодні, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 мала діяти одна черга відключень світла.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.