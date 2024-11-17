Глава українського МЗС обговорив із французьким колегою оборонне співробітництво

Андрій Сибіга подякував французькій стороні за підготовку української піхотної бригади

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив зі своїм французьким колегою Жанн-Ноелем Барро співпрацю між двома країнами та подякував за підготовку української бригади. Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

«У мене була гарна і дружня розмова з Жанн-Ноелем Барро, подякував йому за нещодавній візит в Україну, зокрема на Сумщину. Ми вдячні Франції за завершення підготовки та оснащення першої української бригади. Ми обговорили подальшу політичну та оборонну співпрацю», – написав міністр.

Нагадаємо, на сході Франції завершується підготовка української піхотної бригади, яка отримала назву «Анна Київська». У четвер навчальний центр відвідали французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, міністр збройних сил Себастьян Лекорню та делегація українського посольства у Франції.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому обговоренню російської агресії, яке відбудеться в понеділок, 18 листопада.

Нагадаємо, 30 жовтня, відбулось засідання Ради Безпеки ООН щодо розгортання північнокорейських військових на фронті. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.