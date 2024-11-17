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Глава українського МЗС обговорив із французьким колегою оборонне співробітництво

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Глава українського МЗС обговорив із французьким колегою оборонне співробітництво
Сибіга зустрівся із представниками французького МЗС
фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга подякував французькій стороні за підготовку української піхотної бригади

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив зі своїм французьким колегою Жанн-Ноелем Барро співпрацю між двома країнами та подякував за підготовку української бригади. Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

«У мене була гарна і дружня розмова з Жанн-Ноелем Барро, подякував йому за нещодавній візит в Україну, зокрема на Сумщину. Ми вдячні Франції за завершення підготовки та оснащення першої української бригади. Ми обговорили подальшу політичну та оборонну співпрацю», – написав міністр.

Нагадаємо, на сході Франції завершується підготовка української піхотної бригади, яка отримала назву «Анна Київська». У четвер навчальний центр відвідали французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, міністр збройних сил Себастьян Лекорню та делегація українського посольства у Франції.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому обговоренню російської агресії, яке відбудеться в понеділок, 18 листопада. 

Нагадаємо, 30 жовтня, відбулось засідання Ради Безпеки ООН щодо розгортання північнокорейських військових на фронті. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Теги: міністр Сергій Кислиця Андрій Сибіга соцмережі Франція Міноборони

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