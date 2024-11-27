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Україна попросила Польщу передати їй приміщення генконсульства РФ у Познані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна попросила Польщу передати їй приміщення генконсульства РФ у Познані
У Польщі є три генеральні консульства Росії
фото з відкритих джерел

Київ розглядає Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі

Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства Російської Федерації в Познані. МЗС уже направило відповідний запит польській стороні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі «Укрінформу».

Міністр сказав, що Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення російського генконсульства в Познані, яке звільняється у зв’язку з рішенням офіційної Варшави закрити його.

«Я вдячний польському колезі за цю пропозицію. Ми вже відправили офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом і чекаємо на конкретні деталі», – зазначив очільник українського МЗС.

Дипломат додав, що у Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож Київ розглядає Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі.

Згідно з рішенням МЗС Польщі, російські дипломати генконсульства у Познані мають залишити Польщу до 30 листопада. Польща відкликала згоду на функціонування генконсульства Росії у Познані через участь у підготовці диверсій як у Польщі, так і країнах Європи. Російський персонал генконсульства у Познані визнано небажаними особами.

Російська сторона заявила, що відповість Варшаві на цей крок, однак жодних рішень поки що не було прийнято.

Варто зазначити, що в Польщі є три генеральні консульства Росії – окрім Познані, це Краків і Гданськ.

До слова, Міністерство закордонних справ Молдови оголосило співробітника російського посольства персона нон грата.

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Теги: Польща МЗС Андрій Сибіга дипломатія

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