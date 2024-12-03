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Графіки відключення світла на 3 грудня: «Укренерго» оновило дані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Графіки відключення світла на 3 грудня: «Укренерго» оновило дані
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
фото: glavcom.ua

«Укренерго» продовжило тривалість графіків відключень світла

Сьогодні, 3 грудня, заходи обмеження споживання електроенергії вимушено продовжено до кінця доби. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Оновлені графіки відключення світла 3 грудня

Для побутових споживачів:

  • 08:00 – 23:00 – дві черги відключень;
  • 23:00 – 24:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

  • 06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Як зазначається, причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – йдеться в повідомленні.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів. 

До слова, ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

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Теги: відключення світла енергетика електроенергія Укренерго

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