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Україна виготовлятиме запчастини до військової техніки на 3D-принтерах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна виготовлятиме запчастини до військової техніки на 3D-принтерах
3D-принтери прискорять процес відновлення пошкодженої військової техніки
фото ілюстративне

Навчання з користування цими принтерами українці завершили минулого тижня

Україна отримала від США 3D принтери промислового рівня, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою. Про це повідомив помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант, передає «Голос Америки».

За словами ЛаПланта, навчання з користування цими принтерами українці завершили минулого тижня.

«Нарешті минулого місяця ми доставили їм, в Україну, ці промислові 3D-принтери, і минулого тижня завершилось їхнє навчання з роботи з цим принтером», – повідомив посадовець під час виступу у Центрі за нову американську безпеку.

«Йдеться про принтер розміром з вантажівку, навчання на якому закінчили українці, і на ньому вони можуть друкувати усі свої частини», – каже посадовець.

За його словами, поява цих принтерів «зовсім змінює справу», адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості. «Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах», – зазначив ЛаПланте.

Помічник глави Пентагону також повідомив, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D запчастини. ЛаПланте натякнув, що вони не мали на це відповідних дозволів, але країни союзники допомогли Україні в цій ситуації.

«На початку українці друкували власні 3D-деталі, не маючи пакетів технічних даних. Знаєте, як кажуть, коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення», – пожартував посадовець.

«То ж ми навели з цим лад, разом з іншими країнами. Тепер вони мають всі пакети технічних даних», – наголосив ЛаПланте.

Як повідомлялося, українські зброярі займаються друком протипіхотних бомб для Збройних Сил України на 3D-принтері.

До слова, у Львові на вулиці Варшавській 126 завершили зводити стіни школи за допомогою 3D-принтера.

Теги: США ЗСУ війна Україна

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