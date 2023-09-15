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США оголосять новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня

Діана Гасюк
glavcom.ua
США оголосять новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван
фото з відкритих джерел

Наразі невідомо, що саме буде включено до цього пакету

Сполучені Штати Америки готуються оголосити новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляє радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«Ми готуємо новий пакет військової підтримки для України», – заявив Салліван.

За його словами, планується оголосити про цей новий пакет допомоги вже наступного тижня.

Радник Байдена не уточнив, що саме буде включено до цього пакету. Також невідома його вартість.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на 600 млн. дол

Сполучені Штати запевняють, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Нагадаємо, США передають України боєприпаси зі збідненим ураном.

До слова, Володимир Зеленський має намір відвідати Вашингтон наступного тижня після зустрічі світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Візит Зеленського був узгоджений з адміністрацією Байдена, щоб змусити Конгрес надати Україні додаткову допомогу в розмірі $24 млрд.

Візит президента України на Капітолійський пагорб попередньо запланований на наступний четвер, 21 вересня. Ті, хто знайомий із планами українського лідера, говорили на умовах анонімності, оскільки не мали повноважень публічно обговорювати візит.

Теги: радник Вашингтон боєприпаси Володимир Зеленський

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