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Блінкен назвав ключову мету США в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Блінкен назвав ключову мету США в Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

США прагнуть, щоб Україна розвивалася, і саме тому продовжується економічна підтримка країни та підтримка демократії

Основною метою Сполучених Штатів в Україні є завадити Росії досягти стратегічного успіху в її агресивних діях, а також гарантувати економічний, військовий і демократичний розвиток країни у майбутньому. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю для Pod Save The World.

«Наша кінцева мета має дві головні складові. По-перше, безумовно, це завдання завадити Росії досягти стратегічного успіху в Україні, оскільки відсутність такого успіху від Росії є нашою головною метою, оскільки, як я вже зазначав, це може відкрити двері для агресорів з різних частин світу», – відзначив Блінкен.

У цьому контексті він підкреслив, що Росія вже стикнулася з невдачею у своїх спробах викреслити Україну з картини світу, знищити її ідентичність як незалежної країни і приєднати її до РФ. Тепер, за словами Блінкена, те, де саме межі будуть проведені, в першу чергу залежить від самого українського народу, який продовжує свій контрнаступ.

«Ми прагнемо підтримувати їх українців для максимального збільшення їхньої здатності повернути інші території, які захопила Росія», – зауважив Блінкен та додав, що РФ наразі контролює лише 17% території України.

Крім цього, за його словами, США прагнуть, щоб Україна не лише вижила, але й розвивалася, і саме тому продовжується економічна підтримка країни та підтримка демократії. У цьому контексті головна мета полягає в тому, щоб Україна змогла встати на ноги і самостійно існувати в усіх аспектах, включаючи військовий, економічний і демократичний.

Раніше повідомлялося, що зміцнення системи протиповітряної оборони України за допомогою підвищеної підтримки від західних партнерів буде однією з ключових тем планованої зустрічі між держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і главою Міністерства закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна готова вести переговори з РФ, якщо російська сторона покаже свою зацікавленість у дипломатії. 

Теги: росія Україна Ентоні Блінкен переговори контрнаступ

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