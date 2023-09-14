Блінкен назвав ключову мету США в Україні

США прагнуть, щоб Україна розвивалася, і саме тому продовжується економічна підтримка країни та підтримка демократії

Основною метою Сполучених Штатів в Україні є завадити Росії досягти стратегічного успіху в її агресивних діях, а також гарантувати економічний, військовий і демократичний розвиток країни у майбутньому. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю для Pod Save The World.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наша кінцева мета має дві головні складові. По-перше, безумовно, це завдання завадити Росії досягти стратегічного успіху в Україні, оскільки відсутність такого успіху від Росії є нашою головною метою, оскільки, як я вже зазначав, це може відкрити двері для агресорів з різних частин світу», – відзначив Блінкен.

У цьому контексті він підкреслив, що Росія вже стикнулася з невдачею у своїх спробах викреслити Україну з картини світу, знищити її ідентичність як незалежної країни і приєднати її до РФ. Тепер, за словами Блінкена, те, де саме межі будуть проведені, в першу чергу залежить від самого українського народу, який продовжує свій контрнаступ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми прагнемо підтримувати їх українців для максимального збільшення їхньої здатності повернути інші території, які захопила Росія», – зауважив Блінкен та додав, що РФ наразі контролює лише 17% території України.

Крім цього, за його словами, США прагнуть, щоб Україна не лише вижила, але й розвивалася, і саме тому продовжується економічна підтримка країни та підтримка демократії. У цьому контексті головна мета полягає в тому, щоб Україна змогла встати на ноги і самостійно існувати в усіх аспектах, включаючи військовий, економічний і демократичний.

Раніше повідомлялося, що зміцнення системи протиповітряної оборони України за допомогою підвищеної підтримки від західних партнерів буде однією з ключових тем планованої зустрічі між держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і главою Міністерства закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна готова вести переговори з РФ, якщо російська сторона покаже свою зацікавленість у дипломатії.