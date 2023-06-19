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Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в ЄС
Чиновник ЄС: «Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Ідеться не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу»
фото з відкритих джерел

За даними джерел, виконавчий орган блоку має намір підкреслити прогрес України, досягнутий попри війну

Європейський Союз звітуватиме про те, що Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про членство в ЄС. Про це агентству Reuters повідомили два джерела в ЄС.

За даними джерел, виконавчий орган блоку має намір підкреслити прогрес, досягнутий попри війну Росії в Україні.

Двоє європейських чиновників, що ознайомилися зі звітом, сказали журналістам, що Україна наразі відповідає двом критеріям. Один із них зазначив, що вони стосуються судової реформи та законодавства про засоби масової інформації, і додав, що акцент звіту зосередиться на позитивних моментах.

«Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Ідеться не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу, наприклад, були відомі антикорупційні справи», – сказав співрозмовник Reuters на умовах анонімності.

Окрім боротьби з корупцією, ЄС також вимагає від України провести реформи Конституційного суду і правоохоронних органів, посилити заходи боротьби з відмиванням грошей, а також ухвалити закони для стримування олігархів і захисту прав національних меншин.

Третє джерело Reuters, теж чиновник ЄС, знайомий з рекомендаціями Євросоюзу щодо верховенства права для України, додав: «Щодо реформ, то стакан буде наполовину повний, ми б ніколи не прийняли негативного тону щодо України на цей час. Судові реформи мають певний прогрес, хоча ще є ключові, які потрібно провести. Не всі задовільні».

Нагадаємо, Європейська комісія надасть свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Європейського Союзу у четвер, 22 червня, в межах неформального засідання Європейської ради із загальних питань, що відбудеться в Стокгольмі.

До слова, Європейський Союз засудив Росію за наміри провести так звані «вибори» на захоплених територіях України у вересні.

Теги: Європейський союз чиновник війна Україна

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