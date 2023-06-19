Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в ЄС
За даними джерел, виконавчий орган блоку має намір підкреслити прогрес України, досягнутий попри війну
Європейський Союз звітуватиме про те, що Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про членство в ЄС. Про це агентству Reuters повідомили два джерела в ЄС.
За даними джерел, виконавчий орган блоку має намір підкреслити прогрес, досягнутий попри війну Росії в Україні.
Двоє європейських чиновників, що ознайомилися зі звітом, сказали журналістам, що Україна наразі відповідає двом критеріям. Один із них зазначив, що вони стосуються судової реформи та законодавства про засоби масової інформації, і додав, що акцент звіту зосередиться на позитивних моментах.
«Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Ідеться не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу, наприклад, були відомі антикорупційні справи», – сказав співрозмовник Reuters на умовах анонімності.
Окрім боротьби з корупцією, ЄС також вимагає від України провести реформи Конституційного суду і правоохоронних органів, посилити заходи боротьби з відмиванням грошей, а також ухвалити закони для стримування олігархів і захисту прав національних меншин.
Третє джерело Reuters, теж чиновник ЄС, знайомий з рекомендаціями Євросоюзу щодо верховенства права для України, додав: «Щодо реформ, то стакан буде наполовину повний, ми б ніколи не прийняли негативного тону щодо України на цей час. Судові реформи мають певний прогрес, хоча ще є ключові, які потрібно провести. Не всі задовільні».
Нагадаємо, Європейська комісія надасть свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Європейського Союзу у четвер, 22 червня, в межах неформального засідання Європейської ради із загальних питань, що відбудеться в Стокгольмі.
До слова, Європейський Союз засудив Росію за наміри провести так звані «вибори» на захоплених територіях України у вересні.
Коментарі — 0