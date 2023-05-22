Бахмут чий? Нічне вітання Путіна – поганий знак для росіян

Сумна «перемога» окупантів у Бахмуті

20 травня в Росії оголосили ще одним «днем визволення». Цього разу такої честі «удостоїли» інше фактично знищене українське місто – Бахмут.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Перший канал» з награним хвилюванням волав про це так: «Без перебільшення це історичний момент. На визволення пішло сім із половиною місяців. Бійці ПВК Вагнера кажуть, що у них, напевно, такі ж емоції, як у дідів у Берліні були. Ми тут захищаємо батьківщину. Ми займаємося доброю справою. Боремося з неофашизмом».

Зі взяттям Бахмута привітав й Путін. І що перед усім насторожило, (навіть, пропагандистів) – зробив це вночі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Насправді привітання Путіна – дуже поганий знак в контексті українських справ. Достатньо згадати, що трапилося після його привітання Януковичу в листопаді 2004 року на президентських виборах. Або після привітання з «поверненням Криму у рідну гавань», Кримським мостом, з «Херсоном з Росією назавжди». Або з урочистим відкриттям по відео трамвая в окупованому Маріуполі, який практично одразу зупинився.

Навіть святкування чергового брехливого «взяття» Пригожиним Бахмута (точніше того, що від нього залишилося) фактично розчинилося у зовсім не риторичному питанні «Що далі?». «Воєнокори» сумно розкидають на своїх «картах Таро» напрямки подальших дій ЗСУ; скиглять, що «таких бахмутів в Україні ще дуже багато, а тут за один билися довше, ніж за Сталінград»; додають слова президента США Байдена («найобізнаніша людина у світі», як визнають самі пропагандисти) про 100 тисяч загиблих росіян в Бахмуті; діляться роздумами на тему «незрозуміло взагалі навіщо нам здався той Бахмут, адже він вже немає для нашого наступу стратегічного значення», і «що робити з флангами, адже ЗСУ на панівних висотах і ми фактично в мишоловці», й так далі.

«Воєнкор» Сладков взагалі закликав «терміново висадити в Бахмуті десант фотографів та операторів, щоб зафіксувати першу велику перемогу Росії за минулий рік… бо завтра вже може бути пізно».

Звісно, вони все бачать і все знають. І чергову маніпулятивну заяву «переможця» Пригожина, що він покине Бахмут 25 травня. І його знущальне поздоровлення «різьбяра по дереву Шойгу» з днем народження. І символічний подарунок йому книги Кирила Романенкова «8 років з «Вагнером», яка містить опис взяття сирійської Пальміри (яку вперше брав саме «Вагнер», потім передав регулярній російській армії, після чого та дала дьору, тому «Вагнер» брав її знову).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ця брехлива «перемога»: чи то на день народження Шойгу, чи то через символізм (у річницю «взяття Маріуполя»), чи то через те, що 25 травня у багатьох «вагнерівців» завершуються контракти, – насправді висвітлила головне: у росіян розпач.

Адже жодних цілей у «спецоперації» більше немає. Ані військових (на що немає сил), ані (що найстрашніше) – пропагандистських. Тому, цілком вірогідно, надалі з наративом «захистимо русский мир» окупанти будуть відчайдушно махати лопатою на українській землі, а пропагандисти – лякати Захід та Україну черговим «кинджальним» струсом повітря.

А у цей час Захід надає Україні зброю перемоги. Рішення про надання винищувачів F-16 Україні західними партнерами очікувалося в Росії з якоюсь фатальною приреченістю. Навіть, улюблених «червоних ліній» вже не особливо проводили. Лише, у штатному режимі просигналізували, що «це призведе до подальшої ескалації» і почали просто виторговувати час. Усе це вже було з «HIMARS», «Leopard», «Patriot».

Ну, а поки «військові експерти» на кшталт 78-річного Литовкіна намагаються заспокоїти, що не такий страшний чорт, як його малюють, в суворій реальності – все остаточно лягло на свої місця.

Справа не просто в тому, що спочатку був ЗРК Patriot, а тепер F-16, а в тім, що постачання цих винищувачів фактично повністю адаптує стандарти НАТО на всю систему ППО та Повітряні сили України. А відповідно – і всіх ЗСУ, що фактично перетворює на реальність страшний сон Путіна про Україну в НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Справа у набагато більш трагічній для Путіна історії. Адже ніхто на Заході не буде ризикувати такою зброєю, якщо не буде відчувати головного – не просто перемоги в Україні, а (за словами її президента Володимира Зеленського) вже майбутньої «побудови архітектури безпеки у всій Європі та світі».

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки