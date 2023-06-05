Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Початок контрнаступальних дій, росіяни накрили вогнем Балаклію. Головне за 5 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Початок контрнаступальних дій, росіяни накрили вогнем Балаклію. Головне за 5 червня
фото: Генштаб

Українські захисники продовжують захист українських територій

Стартує основна сесія національного мультипредметного тесту, перейменування вулиці Скоропадського на ексмера Омельченка, результати інспекції укриттів у Києві, Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках, ЄС продовжив «митний безвіз» для товарів з України. Ці та інші події 5 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

В Україні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ)

Сьогодні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ).Основні сесії національного мультипредметного тесту відбуватимуться в червні в Україні та в 47 містах 30 інших країн. З міркувань безпеки не буде оприлюднено інформацію про те, де на території України відбудуться тестування.

Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках

Українські захисники продовжують захист українських територій та переходять до контрнаступальних дій на деяких напрямках фронту.

Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються доволі широким фронтом. Вони досягають успіху та займають панівні висоти. При цьому російські окупанти перебувають в обороні та хочуть утримати позиції.

Перейменування вулиці Скоропадського на ексмера Омельченка. Кияни виступили проти

Петиція проти перейменування вулиці Павла Скоропадського у Києві на вулицю Олександра Омельченка вже набрала 6043 голоси. Для розгляду петиції Київрадою достатньо 6 тисяч голосів.

Автор петиції пояснює, що за часів свого перебування на посаді голови КМДА та міського голови завдав Києву шалених збитків.

Крім усього, Омельченко відзначився і трьома смертельними ДТП у 2009, 2011 та 2015 роках відповідно.

Укриття в Києві: результати інспекції

У Києві вже перевірили понад 1600 укриттів комісією в складі Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, представників райдержадміністрацій та служб міста в усіх районах Києва станом на ранок 5 червня.

ВАКС оголосив у міжнародний розшук депутата Київради Трубіцина

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина.

Як зазначається, 5 червня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

ЄС продовжив «митний безвіз» для товарів з України

Євросоюз продовжив ще на рік скасування ввізного мита на український експорт. Це рішення набуде чинності з 6 червня 2023 року і діятиме до 5 червня 2024 року включно. Регламент Європарламенту та Європейської ради від 31 травня про продовження ще на рік скасування ввізного мита на український експорт.

Термін дії введеного минулого року мораторію на стягування мит спливає 5 червня 2023 року. Щоб не було шахрайства у встановлених регламентом преференційних механізмах, Україна повинна дотримуватися низки правил, зокрема утримуватися від запровадження нових мит або зборів та нових кількісних обмежень чи заходів, що мають еквівалентний ефект, від підвищення існуючих мит та зборів, від запровадження будь-яких інших обмежень у торгівлі з ЄС, якщо це не буде чітко обґрунтовано, йдеться в документі.

Якщо Україна не дотримуватиметься жодної з цих умов, ЄС може призупинити дію преференційних механізмів.

КМДА повідомила, скільки ракет в травні збили над Києвом

У Київській міській державній адміністрації повідомили, скільки російських ракет і БПЛА сили ППО знищили над столицею у травні 2023 року.

За підрахунками адміністрації, у травні лише над Києвом було знищено:

  • сім аеробалістичних ракет Кинджал;
  • 13 балістичних ракет Іскандер;
  • 65 крилатих ракет Х-101, Х-555 і Калібр;
  • 169 безпілотників.

Україна направила на навчання до Британії перші групи пілотів

Перші групи українських пілотів вже відправилися на навчання до Великої Британії. Там вони пройдуть навчання управлінню західними винищувачами.

Росіяни накрили вогнем Балаклію, є загиблі

Увечері російські загарбники обстріляли Балаклію Харківської області. Внаслідок атак одна людина загинула, є поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. На місці атаки зараз працюють усі профільні служби.

Читайте також:

Теги: росія Київ війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Воронежі спалахнула масштабна пожежа
Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч
23 травня, 06:41
Муніципалітет Софії не погодив проведення «Безсмертного полку»
Тут – не Москва: у Болгарії зі скандалом пройшла акція «Безсмертний полк» (фото)
9 травня, 12:36
Захисники розгромили дві роти росіян: командир «Азову» розповів про успіх ЗСУ під Бахмутом (відео)
Захисники розгромили дві роти росіян: командир «Азову» розповів про успіх ЗСУ під Бахмутом (відео)
10 травня, 08:46
Росіяни намагаються якомога швидше залишити Крим
Ворог намагається розосередитися на півдні: названо причину
12 травня, 21:57
Лідер Меджлісу Чубаров переконаний, що потрібна трансформація статусу Криму, а не повернення до Кримської області
Чубаров прокоментував заяву радника Єрмака про скасування автономії для Криму
19 травня, 16:20
Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів
Окупанти накрили масованим вогнем Херсонщину: є загиблі та поранені
24 травня, 07:55
Президент звернувся до представників місцевої влади щодо доступності укриттів
Зеленський обговорив партнерство з представниками британської оборонної компанії: деталі
30 травня, 22:53
Російські поліціянти неодноразово затримували людей за жовто-синій одяг
Російські чиновники бояться поєднання синьо-жовтих кольорів – британська розвідка
Вчора, 09:49
На нараді дуже детально проаналізували – як Росія обходить санкції та хто їй допомагає
Зеленський провів спеціальну нараду: аналізували, як Росія обходить санкції
Вчора, 20:38

Події в Україні

СБУ викрила керівництво Чернівецького коледжу на корупції за складання іспитів
СБУ викрила керівництво Чернівецького коледжу на корупції за складання іспитів
У Луцьку хлопці прийшли до школи в сукнях і спровокували скандал (фото)
У Луцьку хлопці прийшли до школи в сукнях і спровокували скандал (фото)
Початок контрнаступальних дій, росіяни накрили вогнем Балаклію. Головне за 5 червня
Початок контрнаступальних дій, росіяни накрили вогнем Балаклію. Головне за 5 червня
Росіяни накрили вогнем Балаклію, є загиблі (оновлено)
Росіяни накрили вогнем Балаклію, є загиблі (оновлено)
Казус дня. Нардеп включився на засідання комітету з... перукарні (фото)
Казус дня. Нардеп включився на засідання комітету з... перукарні (фото)
Україна направила на навчання до Британії перші групи пілотів – Шмигаль
Україна направила на навчання до Британії перші групи пілотів – Шмигаль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
47K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
25K
Залужний із немовлям: офіцерка ЗСУ замилувала мережу зворушливим фото
21K
Ексміністр енергетики України запропонував вдвічі підняти тариф на електроенергію
18K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
17K
Чорноморський флот РФ зіткнувся з новою проблемою

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту