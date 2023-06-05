Початок контрнаступальних дій, росіяни накрили вогнем Балаклію. Головне за 5 червня

Українські захисники продовжують захист українських територій

Стартує основна сесія національного мультипредметного тесту, перейменування вулиці Скоропадського на ексмера Омельченка, результати інспекції укриттів у Києві, Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках, ЄС продовжив «митний безвіз» для товарів з України. Ці та інші події 5 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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В Україні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ)

Сьогодні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ).Основні сесії національного мультипредметного тесту відбуватимуться в червні в Україні та в 47 містах 30 інших країн. З міркувань безпеки не буде оприлюднено інформацію про те, де на території України відбудуться тестування.

Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках

Українські захисники продовжують захист українських територій та переходять до контрнаступальних дій на деяких напрямках фронту.

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Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються доволі широким фронтом. Вони досягають успіху та займають панівні висоти. При цьому російські окупанти перебувають в обороні та хочуть утримати позиції.

Перейменування вулиці Скоропадського на ексмера Омельченка. Кияни виступили проти

Петиція проти перейменування вулиці Павла Скоропадського у Києві на вулицю Олександра Омельченка вже набрала 6043 голоси. Для розгляду петиції Київрадою достатньо 6 тисяч голосів.

Автор петиції пояснює, що за часів свого перебування на посаді голови КМДА та міського голови завдав Києву шалених збитків.

Крім усього, Омельченко відзначився і трьома смертельними ДТП у 2009, 2011 та 2015 роках відповідно.

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Укриття в Києві: результати інспекції

У Києві вже перевірили понад 1600 укриттів комісією в складі Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, представників райдержадміністрацій та служб міста в усіх районах Києва станом на ранок 5 червня.

ВАКС оголосив у міжнародний розшук депутата Київради Трубіцина

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина.

Як зазначається, 5 червня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

ЄС продовжив «митний безвіз» для товарів з України

Євросоюз продовжив ще на рік скасування ввізного мита на український експорт. Це рішення набуде чинності з 6 червня 2023 року і діятиме до 5 червня 2024 року включно. Регламент Європарламенту та Європейської ради від 31 травня про продовження ще на рік скасування ввізного мита на український експорт.

Термін дії введеного минулого року мораторію на стягування мит спливає 5 червня 2023 року. Щоб не було шахрайства у встановлених регламентом преференційних механізмах, Україна повинна дотримуватися низки правил, зокрема утримуватися від запровадження нових мит або зборів та нових кількісних обмежень чи заходів, що мають еквівалентний ефект, від підвищення існуючих мит та зборів, від запровадження будь-яких інших обмежень у торгівлі з ЄС, якщо це не буде чітко обґрунтовано, йдеться в документі.

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Якщо Україна не дотримуватиметься жодної з цих умов, ЄС може призупинити дію преференційних механізмів.

КМДА повідомила, скільки ракет в травні збили над Києвом

У Київській міській державній адміністрації повідомили, скільки російських ракет і БПЛА сили ППО знищили над столицею у травні 2023 року.

За підрахунками адміністрації, у травні лише над Києвом було знищено:

сім аеробалістичних ракет Кинджал;

13 балістичних ракет Іскандер;

65 крилатих ракет Х-101, Х-555 і Калібр;

169 безпілотників.

Україна направила на навчання до Британії перші групи пілотів

Перші групи українських пілотів вже відправилися на навчання до Великої Британії. Там вони пройдуть навчання управлінню західними винищувачами.

Росіяни накрили вогнем Балаклію, є загиблі

Увечері російські загарбники обстріляли Балаклію Харківської області. Внаслідок атак одна людина загинула, є поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. На місці атаки зараз працюють усі профільні служби.