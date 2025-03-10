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Україна зустріне тиждень без опадів, пригріє до +20°: погода на 10 березня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Україна зустріне тиждень без опадів, пригріє до +20°: погода на 10 березня
Прогноз погоди на 10 березня
фото: glavcom.ua

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність

У понеділок, 10 березня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

В Україну надходитиме тепле повітря південно-східними та південними потоками. Однак безхмарними ночами мінімальна температура подекуди ще може знижуватися до слабких мінусів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 12-17° тепла, на заході країни до 20°, на узбережжі морів 7-12°.

Україна зустріне тиждень без опадів, пригріє до +20°: погода на 10 березня фото 1

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла; У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 15-17°.

До слова, онлайн-видання «Главком» створило спеціальний довідник, що стане вашим надійним помічником у виборі ідеального часу для відвідування салону краси.

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Теги: повітря погода прогноз погоди

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