У Києві другий день поспіль погіршується якість повітря: де найважче дихати
Майже по всій столиці оголошено «жовтій» рівень забруднення повітря, а подекуди і «помаранчевий»
У Києві другий день поспіль погіршується якість повітря. Так, за даними сайту SaveEcoBot, індекс якості атмосферного повітря у столиці станом на 08:00, 13 лютого 2025 року дорівнює 130.
Зазначається, що це шкідливий рівень для чутливих груп забруднення атмосферного повітря. Таке повітря може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.
Вологість повітря складає 91%.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
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Нагадаємо, станом на 08:00 12 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря на правому березі Києва спостерігався середній, на лівому – високий. Радіаційний фон у всьому місті був у межах норми. Однак фіксувалося підвищення концентрації завислих речовин (пилу). Ймовірною причиною такого стану повітря у департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА назвали метеорологічні умови (зокрема, низьку швидкість вітру), що сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
До слова, сьогодні, 13 лютого, в Україні пануватиме погода без опадів. На Київщині очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура у Києві вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.
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