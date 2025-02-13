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У Києві другий день поспіль погіршується якість повітря: де найважче дихати

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві другий день поспіль погіршується якість повітря: де найважче дихати
Така якість повітря може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей
фото: glavcom.ua

Майже по всій столиці оголошено «жовтій» рівень забруднення повітря, а подекуди і «помаранчевий»

У Києві другий день поспіль погіршується якість повітря. Так, за даними сайту SaveEcoBot, індекс якості атмосферного повітря у столиці станом на 08:00, 13 лютого 2025 року дорівнює 130.

Зазначається, що це шкідливий рівень для чутливих груп забруднення атмосферного повітря. Таке повітря може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

У Києві другий день поспіль погіршується якість повітря: де найважче дихати фото 1
інфографіка SaveEcoBot

Вологість повітря складає 91%.  

Середній індекс якості повітря у Києві
Середній індекс якості повітря у Києві
інфографіка SaveEcoBot

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.
  •  

Нагадаємо, станом на 08:00 12 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря на правому березі Києва спостерігався середній, на лівому – високий. Радіаційний фон у всьому місті був у межах норми. Однак фіксувалося підвищення концентрації завислих речовин (пилу). Ймовірною причиною такого стану повітря у департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА назвали метеорологічні умови (зокрема, низьку швидкість вітру), що сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

До слова, сьогодні, 13 лютого, в Україні пануватиме погода без опадів. На Київщині очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура у Києві вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

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Теги: екологія Київ погода повітря

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