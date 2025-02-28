Якість повітря у Києві: дані моніторингу

Радіаційний фон у всьому місті у норм

Станом на 8:00 28 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 43 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 51.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 28.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 40.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 65.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 394.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 20.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 12.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 46 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 66.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 34 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 52 мкг/м3;

діоксид азоту – 46.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 8.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 610.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 16.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 18.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 39 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 48.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 25.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 37.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 45.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 13 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 415.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 27.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 5.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 50 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 42.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 31.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 38.5 мкг/м3;

діоксид азоту – дані станом на 08:00 відсутні;

діоксид сірки – 23.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 482.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 30 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – дані станом на 08:00 відсутні.

Радіаційний фон становить 0.095 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 44 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 45.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 28.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 37.3 мкг/м3;

діоксид азоту – 46.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 15.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 779 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 46.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 13.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 45 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 58.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 32.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 46.8 мкг/м3;

оксид вуглецю – 485.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 49.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 7.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.109 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 52 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 66.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 38.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 51.4 мкг/м3;

озон – 42.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 520.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 6.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 42.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 4.1 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 13.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.097 мкЗв/год.

інфографіка КМДА

* Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

** – Потужність амбієнтного еквівалента дози гамма випромінювання.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку «Київ Цифровий».

Нагадаємо, Український гідрометцентр відреагував на інформацію про «брудну хмару», яка на початку березня має начебто накрити Україну. Вона не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речниці Укргідрометцентру Наталії Птухи.Посадовиця наголосила, що такого поняття, як «брудна хмара» взагалі не існує.