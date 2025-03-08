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Куди сходити у Києві протягом 10-16 березня: перелік культурних подій

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Протягом тижня з 10 до 16 березня у Києві заплановано багато мистецьких заходів – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві із 3 до 9 лютого. 

Зміст

Музеї 

Музей Майдану:

  • до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;
  • до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
  • до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
  • 5 березня – 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;
  • 8 березня – 6 квітня – виставка Музею авангарду «Український Авангард. Еволюція. Поповнення колекції 3.0» (відкриття 7 березня);
  • протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи»;

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • до 31 грудня – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • до 30 березня – виставка дитячої творчості «Україна без війни: мрії і надії»;
  • 14–16 березня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 16 березня – «Історичні вправи в Домі Грушевських» за темою «Навіщо і як вивчати імперські контексти» – цикл семінарів молодих дослідників.

Музей української діаспори:

  • до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;
  • до 31 березня – виставка «Віктор Цимбал. Архів. Колекція»;
  • до 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be»;
  • 12 березня – концерт «На два світи»: Роман Смоляр (бас), Анна Поліщук (фортепіано).

Музей шістдесятництва:

  • до 31 березня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • до 31 березня – виставка «Українські обличчя зони».

Музей окупації Києва:

  • до 31 березня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;
  • 16 березня – музейне заняття «Школознавство. Темрява віків»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема:

  • до 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);
  • до 16 квітня – відкриття виставки до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;
  • щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • до 31 березня – виставка «Tempo Primo»;
  • 15 березня – презентація книги В. Ляшенко «Історія родини Крістер».

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

  • 13–18 березня – виставка Людмили Мовчан;

14 березня – концерт Національної філармонії України.

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

  • до 13 березня – виставка кераміки Єлизавети Портной;
  • 15–29 березня – персональна виставка живопису Павла Шарка.

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • до 30 березня – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;
  • 13 березня – відкриття виставки творів Івана Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ (виставка триватиме до 1 червня);
  • 15 березня – екскурсія-гра для дітей 3-5 років «Кольорові звірі Марії Примаченко»;
  • 16 березня – майстер-клас із виготовлення традиційного воскового віночка.

Музей гетьманства:

  • до 31 березня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства»;
  • до 10 березня – персональна виставка Олексія Овчаренка «Барви Всесвіту»;
  • 15 березня – наукова лекція к.і.н. Гордієнка Дмитра «Було колись в Україні… Козаччина, оспівана Шевченком»;
  • 16 березня – тематичне заняття «З козацькими гетьманами на НМТ»;
  • до 20 березня – виставка Ольги Шинкаренко «Магія природи – картини-обереги».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • до 14 квітня – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;
  • 15 березня – зустріч з Артемом Вусиком, режисером харківського театру «Нафта»;
  • постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
  • постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Будинок-музей М. Заньковецької:

  • до 12 березня – персональна художня виставка «Під знаком риби» народної майстрині декоративно-ужиткового мистецтва, почесної членкині Спілки художників України Людмили Новицької;
  • 14–18 березня – виставка малюнків Дар’ї Голодняк у межах мистецького проєкту «Натхненні Театром», спільно з Київською дитячою художньою школою № 9;
  • 15–27 березня – персональна художня виставка «Анімагія: продовження» членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Марини Бойко.

Меморіальний музей-квартира В. Косенка:

  • 12 березня – концерт учнів піаністів і гітаристів ДМШ № 8. У програмі твори світових та українських композиторів.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • 15 березня – лекція «Символи і знаки на вишитих рушниках Східного Поділля кінець ХІХ – початок ХХ ст.»;
  • до 21 травня – віртуальна онлайн-виставка у 3D «Іван Гончар. Збирач»;
  • до 30 березня – виставка «Вишивка Східного Поділля», дарунок родини Причепіїв;
  • 15, 16 березня – майстерня Поліського співу;
  • 15, 16 березня – майстерня Поліської чоловічої традиції співу та гри на дудці-викрутці;
  • впродовж місяця – майстер клас із фольклору;
  • впродовж місяця – майстер клас із інструментальної музики;
  • впродовж місяця – майстер клас із традиційних танців;
  • вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

Музей книги і друкарства України:

  • 14 березня – презентація книг письменниці Наталі Марченко: збірки поезій «DoSi», науково-популярного життєпису для дітей «Тато мій Петлюра»;
  • 15, 16 березня – концерти класичної музики від Національної філармонії України;
  • до 16 березня – виставка «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника;
  • протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;
  • протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933 і 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;
  • упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та усім, хто захищає Україну від російської агресії.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

  • 14 березня – «Обличчям до краси». Концерт вихованців Інституту Перформативного мистецтва. Клас О. Гребенюк;
  • 12 березня – майстер-клас із пластинографії.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»: 

  • 8–20 березня – фотовиставка «Образ жінки. Нова доба» (спільно з КО НСФХУ);
  • 16 березня – заходи для Захисників та Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» із метою покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації шляхом залучення до культурно-освітнього музейного простору (спільно з БФ «Братство добрих сердець»);
  • 11–30 березня – до Дня українського добровольця виставка «Добровольці. За покликом серця» (з фондів музею);
  • щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» в межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

  • 14 березня – «П’янке одкровення»;
  • 15 березня – «Контрольний постріл»;
  • 16 березня – «Танго втрьох? На Монмартрі».

Музей видатних діячів української культури:

  • 12 березня – «Лисенкова Шевченкіана», тематична екскурсія;
  • 14 березня – звітний концерт студентів коледжу КДАМ ім. Глієра;
  • 16 березня – пішохідна екскурсія на замовлення «Київські Афіни-Український Парнас»;
  • 16 березня – «Досьє українського театру. Посиденьки у Старицьких»;
  • щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
  • щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;
  • щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • до 16 березня – виставка «Свідчення. Молитви» Ірини Вештак-Остроменської та Володимира Вештака;
  • до 19 березня – виставка «Післяобрази» Михайла Деяка;
  • до 24 березня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;
  • 30 березня – виставка «Всесвіт Володимира Микити»;
  • 15 березня – кураторська екскурсія Олени Боримської виставкою «Всесвіт Володимира Микити».

Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Аптека-музей»:

  • до 31 березня – оглядові екскурсії музеєм;
  • 12 березня – екскурсія-квест для школярів різних вікових груп «У пошуках таємничого рецепту»;
  • 14 березня – діалоги « Родинне гніздо Бунге та його видатні сини»;
  • 15 березня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге».

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • постійно – виставка «Відвага нації | Courage of a Nation. Фотовиставка»;
  • 2 березня – концерт творчого об’єднання київських музикантів Almia music;
  • 12–16 березня – виставка «Відвага нації»;
  • 15, 16 березня – «13–17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;
  • 15 березня – лекція Геннадія Казакевича «(Не)реальність війни: фотографія в історії збройних конфліктів»;
  • 16 березня – екскурсія Музеєм Ханенків;
  • щосуботи та щонеділі – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;
  • щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.

Галерея КМЦНТКД:

  • 10 березня – «Освітня безбарʼєрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів КМЦНТКД
  • 11 березня – «Київські адреси народної творчості творчості Києва. «Клуб трамвайників». Клуб дослідників від Михайла Кальницького;
  • 12 березня – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій);
  • 13 березня – організація звітних концертів народних (аматорських) колективів (студій). Методична консультація;
  • 14 березня – методична консультація з організації мистецьких етнографічних заходів «Етнічна мозаїка столиці: корінні народи України».   

Музей українського грамзапису

  • 15, 16 березня – вініловий доробок української музики. Раїса Кириченко «Ой, Гарна Я, Гарна». «Золоті Ключі», Ніна Матвієнко, Валентина Ковальська, Марія Миколайчук ‎– українські народні пісні.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

  • 15, 16 березня – серія освітніх курсів. Майстер-клас «Малюємо на склі» від народної майстрині Меланії Самойленко. Майстер-клас «Мотанка – це просто!» від народної майстрині Яни Косаківської.

Театри

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

  • 11 березня – вистава «Віддайте тіло». Гостра сатира;
  • 12 березня – вистава «Море… Ніч… Свічки». Невигадане життя на Середземному морі;
  • 13 березня – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія;
  • 15, 16 березня – вистава «Король Лір». Трагедія. Премʼєра в театрі.

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

  • 15 березня – вистава «Пан Коцький», жартівлива опера;
  • 16 березня – вистава «Лікар Айболить», мюзикл.

Дитячий простір «У світі казок»

  • 12 березня – вистава «Троє поросят», віршована комедія;
  • 15 березня – вистава «Апельсинова зоря, або давай пограємось»,  вистава-фантазія.

Київський національний академічний театр оперети:

  • 12–16 березня – «Чикаго».

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

  • 14 березня – опера. Комедійна історія в стилі комікс на 2 дії «Весілля Фігаро»;
  • 16 березня – балет на 2 дії «Білосніжка та семеро гномів».

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 11 березня – детектив «Мишоловка»;
  • 12, 13 березня – детективно-ексцентрична комедія «Випадок у «Готелі дю Комерс»;
  • 14, 15 березня – бродвейська комедія «Примадонни»;
  • 15 березня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
  • 16 березня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.».

Київський академічний театр на Печерську:

  • 11 березня – «Гамлет», трагедія;
  • 12 березня – «Наталка Полтавка.doc», етноутопія;
  • 14 березня – «Розпусник», іронічна комедія;
  • 15 березня – «Світ у горіховій шкаралупі», науково-практичний блокбастер;
  • 16 березня – «Соломія», сторінки життя Соломії Крушельницької (за спогадами її сучасників).

Київський академічний театр «Берегиня»:

  • 15 березня – «Коханий Нелюб»;
  • 16 березня – «Гуцулка Ксеня».

Київський академічний театр ляльок:

  • 13 березня – «Чарівник країни Оз»;
  • 14 березня – «Пітер Пен»;
  • 14 березня – «Украдене щастя»;
  • 15 березня – «Івасик-Телесик»;
  • 15 березня – «Енеїда»;
  • 16 березня – «Кіт у чоботях».

Бібліотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

  • 10 березня – перегляди фільмів мовою оригіналу;
  • 10 березня – мовний клуб «НУМО»;
  • 13 березня – шлях до себе: методики самодопомоги;
  • 15 березня – зустріч із Володимиром Старунчаком, головою ВГО «Анкілозу – ні!»;
  • до 11 березня – книжкова виставка «Український прозаїк історичних бестселерів» – до 95-річчя від дня історичного романіста І.І. Білика;
  • до 19 березня – виставка-свято «Жіночий погляд на світ»;
  • 13 березня – літературний вечір «Сад божественних поезій. Тисячоліття французькомовної любовної лірики» (до 80-річчя від дня народження Всеволода Ткаченка, українського перекладача, поета, літературознавця);
  • до 15 березня – книжкова виставка «Мікеланджело Буонаротті» (до 550-річчя від дня його народження);
  • 15 березня – вечір пам’яті Марічки Морозенко. Організовано за підтримки Національної спілки письменників України та Національного музею літератури України;
  • 16–30 березня – книжкова виставка «Дмитро Гнатюк на сцені Національної опери» (до 100-річчя від дня його народження);
  • щопонеділка – перегляд фільмів мовою оригіналу;
  • щочетверга – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;
  • щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

Центральна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва:

  • 11 березня – зустріч із дитячим психологом «Світ моїх емоцій» у межах проєкту «SMUHA».

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

  • 10 березня – заняття «Школа мобільної грамотності»;
  • 11 березня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;
  • 12 березня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;
  • 12 березня – заняття «Школа мобільної грамотності»;
  • 13 березня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;
  • 14 березня – літературний розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено»;
  • 14 березня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень».
  • протягом тижня – фотовиставка Тетяни Трофіменко /Талісман «Талісман завжди поруч».

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

  • 10 березня – розмовний клуб з англійської мови «Зустрічі з англійської»;
  • 11 березня – комп’ютерні курси для людей старшого віку «Комп’ютер – це легко»;
  • 12 березня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;
  • 12 березня – бібліотечний кінозал. Показ фільму до Дня українського добровольця «Життя на межі» (спільно з компанією Артхаус Трафік).

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

  • 10 березня – «Від серця – до серця», флешмоб до дня Державного Гімну України;
  • 10 березня – Speaking club «Мовознайка»;
  • 14 березня – «Ми пишаємось вами», патріотична година до Дня українського добровольця;
  • 15 березня – «Клуб самодопомоги», надання психологічної підтримки ВПО та киянам.

Бібліотека ім. В. Сосюри:

  • 10 березня – клуб «ART платформа»: майстер-клас «Подарунок для книги».

Бібліотека ім. В. Яна:

  • 15 березня – весняна зустріч позитивного спілкування друзів клубу «Червона калинонька» «Навколо все цвіте і зеленіє».

Бібліотека ім. О. Олеся:

  • 9 березня – майстер-клас орігамі «Чарівні крокуси».

Бібліотека №16 для дітей:

  • 11 березня – розмовний клуб англійської мови «Розмовляйко» (для дітей дошкільного віку).

Бібліотека ім. І. Сергієнка для дітей:

  • 10 березня – вернісаж «Маска: від міфу до театру».

Бібліотека ім. Є. Кравченка:

  • 15 березня – засідання «Книжкового клубу поряд із домом»: обговорення книги Ребекки Кван «Жовтолика».

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

  • 12 березня – веснянкове музичне дійство «А вже весна, а вже красна...» у виконанні ансамблю «Жайворонок»;
  • 13 березня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;
  • 10–16 березня – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».

Бібліотека естетичного виховання:

  • 13 березня – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;
  • 13 березня – заняття студії в’язання для дорослих «Чарівний клубок»;
  • 10–13 березня – виставка живопису відомого київського скульптора Вадима Жуковського «Рідна земля».

Бібліотека ім. О. Вишні:

  • 16 березня – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);
  • 16 березня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

  • 10–16 березня – фотовиставка Манани Абашидзе «Сакартвелос гаумарджос! Слава Україні!»;
  • 10–16 березня – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Теги: Сергій Параджанов книги музей театр виставка бібліотека квартира балет концерт Ніна Матвієнко вистава історія

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Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

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У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
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Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
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Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
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