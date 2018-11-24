Українець та росіянин намагалися перетнути кордон краденими автівками



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Два викрадені автомобілі, які знаходилися в міжнародному розшуку, виявили вчора співробітники Держприкордонслужби на Харківщині та Закарпатті

За п’ятницю, 23 листопада, прикордонники припинили дві спроби перетину кордону на крадених автівках. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Один з автомобілів зупинили учора ввечері прикордонники Мукачівського загону. Під час заходів прикордонного контролю на одну з автівок, яка прямувала за межі Україну через пункт пропуску «Лужанка», спрацювала база даних Інтерполу. У ході перевірки з’ясувалося, що автомобіль BMW 560L 2006 року випуску, чеської реєстрації на початку листопада 2018 року був викрадений в Україні. Перетнути кордон даним авто намагався 25-річний громадянин України.

Інший транспортний засіб виявили прикордонники Харківського загону в пункті пропуску «Гоптівка». Автомобілем ВАЗ 2014 року випуску в Україну їхав громадянин Росії. На цю автівку також відбулось спрацювання бази даних Інтерполу, вона знаходилася у розшуку через викрадення.

По даних фактах поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Автомобілі передано співробітникам Нацполіції.