Під Москвою горить завод акумуляторів (відео)

Чорний «гриб» від пожежі видно на далеку відстань

Сьогодні, 3 серпня, у Воскресенську, що у Підмосков'ї, загорівся акумуляторний завод. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Пожежа почалася на акумуляторному заводі у Воскресенську. Попереднього вибуху не було», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, горить цех з виробництва кисневих акумуляторів. Пожежі надано другий ранг небезпеки. Проводиться евакуація. Рятувальники їдуть на місце.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У мережі вже публікують відео із місця пожежі. На кадрах видно, як у небо здіймаються клуби диму. «Гриб» від пожежі видно на пристойну відстань.

Як пише Telegram-канал Shot, вибух, який підтверджують поки що лише місцеві жителі, і пожежа у Воскресенському районі Підмосков'я сталися на території колишнього заводу «Червоний будівельник». Нині там зберігають акумулятори.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як уточнюють автори, вогонь охопив майже половину цеху – 200 кв. м із 500 кв. м усієї площі приміщення, де зберігаються кисневі акумулятори. «Евакуйовано семеро людей. Інформації про постраждалих не надходило», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Люберцях у Підмосков’ї сталася потужна пожежа, що охопила промзону. У районі Котельників поряд із «Леруа Мерлен» у небо піднімаються чорні клуби диму.