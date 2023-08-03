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Під Москвою горить завод акумуляторів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Москвою горить завод акумуляторів (відео)
Горить цех з виробництва кисневих акумуляторів
фото скріншот відео

Чорний «гриб» від пожежі видно на далеку  відстань

Сьогодні, 3 серпня, у Воскресенську, що у Підмосков'ї, загорівся акумуляторний завод.  Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

«Пожежа почалася на акумуляторному заводі у Воскресенську. Попереднього вибуху не було», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, горить цех з виробництва кисневих акумуляторів. Пожежі надано другий ранг небезпеки. Проводиться евакуація. Рятувальники їдуть на місце.

У мережі вже публікують відео із місця пожежі. На кадрах видно, як у небо здіймаються клуби диму. «Гриб» від пожежі видно на пристойну відстань.

Як пише Telegram-канал Shot, вибух, який підтверджують поки що лише місцеві жителі, і пожежа у Воскресенському районі Підмосков'я сталися на території колишнього заводу «Червоний будівельник». Нині там зберігають акумулятори.

Як уточнюють автори, вогонь охопив майже половину цеху – 200 кв. м із 500 кв. м усієї площі приміщення, де зберігаються кисневі акумулятори. «Евакуйовано семеро людей. Інформації про постраждалих не надходило», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Люберцях у Підмосков’ї сталася потужна пожежа, що охопила промзону. У районі Котельників поряд із «Леруа Мерлен» у небо піднімаються чорні клуби диму. 

Теги: пожежа вибух завод рятувальники Telegram евакуація відео

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