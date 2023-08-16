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Звільнення Урожайного, атака на Ренійський порт. Головне на 16 серпня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Звільнення Урожайного, атака на Ренійський порт. Головне на 16 серпня
Військові, які брали участь у деокупації Урожайного
скріншот з відео

Воїни ЗСУ закріплюються на рубежах звільненого Урожайного

ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині. Окупанти атакували Ренійський порт. Росіяни почали застосовувати «Шахеди» власного виробництва. «Главком» склав добірку новин за 16 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

Звільнення Урожайного

Українські захисники звільнили Урожайне на Донеччині.

«Військові 35 окрема бригада морської піхоти ім.контрадмірала Михайла Остроградського разом з побратимами 38-ї окремої бригади морської піхоти в рамках контрнаступальних дій звільнили Урожайне, що в Донецькій області», – повідомили військові.

Воїни ЗСУ закріплюються на рубежах.

Урожайне – селище в Україні, у Великоновосілківській селищній громаді Волноваського району Донецької області. Село розташоване на правому березі р. Мокрі Яли. Протяжність кордонів селища з півночі на південь 1,2 км, із заходу на схід 3,3 км.

Атака на Ренійський порт

Російські дрони влучили в два металевих склади ангарного типу Ренійського морського торговельного порту, унаслідок чого загорілися два трактори і шрот. Загиблих та постраждалих немає. Терористи продовжують воювати з продовольством.

Як повідомлялося, російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. 

Росіяни використовують «Шахеди» власного виробництва

Російські загарбники почали збирати іранські дрони-камікадзе «Шахед» на своїй території. Але виготовляти всі деталі для безпілотників вони ще не можуть. Поки що йдеться про великовузлову збірку і про збільшення локалізації. Виникають окремі деталі вже російського виробництва. Це щось таке примітивне, просте, що росіяни можуть у цій зброї виробляти.

«Проте це серйозний виклик для України, наших Сил безпеки і оборони. І в тому числі це привід для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів протиповітряної та протиракетної оборони», – додав представник розвідки Андрій Юсов.

Адвокат «95 кварталу» став новим депутатом

Адвокат «95 кварталу» Микола Тарарін став новим депутатом Верховної Ради від «Слуги народу». У Центральній виборчій комісії нагадують, що до них надійшла постанова Верховної Ради України від 9 серпня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Андрія Холодова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень. На його місце і обрали Тараріна, оскільки він наступний за черговістю кандидат, включений до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 147, обраний народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

За даними ЗМІ, на момент балотування Тарарін працював адвокатом юридичної фірми «Гелон», засновником і власником якої був нардеп від «Слуги народу» Сергій Іонушас. З 2019 року компанія оформлена на Ганну Іонушас. Фірма «Гелон», що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії «Квартал 95» Володимира Зеленського.

Індія не запросила Україну на саміт G20

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не було запрошено на майбутній саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня. Таке рішення було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів.

Міністр розповів, що Індія запросила дев’ять країн – Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об’єднані Арабські Емірати – і що ніхто, крім них та держав-членів, не братиме участі в заході.

Джайшанкар зазначив, що рішення Індії не запрошувати Україну було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів, що має відбуватися в Раді безпеки ООН.

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Теги: війна деокупація обстріл

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