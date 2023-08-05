Контрнаступ: ЗСУ розповіли про тактику на Бахмутському напрямку

ЗСУ береже особовий склад та не здійснює лобові атаки

ЗСУ роблять ставку на максимальну маневровість, інтенсивні удари по ворогу

Тактика Збройних сил України кардинально відрізняється від тактики «вагнерівців» на Бахмутському напрямку. Українська армія береже свій особовий склад і не вдається до лобових атак. Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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За його словами, на Бахмутському напрямку змінився характер бойових дій, тому що тепер наступ ведуть Сили оборони, штурмуючи позиції окупантів.

«Ми ні в якому разі не повторюємо практику Вагнера – ми зовсім по-іншому діємо», – сказав речник ЗСУ.

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За його словами, ЗСУ роблять ставку на максимальну маневровість, інтенсивні удари по ворогу, на знищення логістики росіян.

«І ні в якому разі не лобові атаки, тому що ми бережемо свій особовий склад і з чисто людських понять, і з військових понять – тому що це наші загартовані в боях воїни», – додав Череватий.

Як повідомлялося, українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів на деяких ділянках півдня. На даний момент ЗСУ вийшли на проміжну лінію.

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