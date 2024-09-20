Українські розробники створили соціальну мережу для покійних

Це свого роду меморіал, де можна зберігати біографії, фото, відео та спогади про тих, хто вже пішов, щоб зберегти їх у мережі назавжди

В Україні з'явилася унікальна соціальна мережа Soulwall, яка пропонує новий спосіб збереження пам'яті про тих, хто пішов з життя. Це віртуальний меморіал, де можна створювати сторінки пам'яті про близьких людей та домашніх улюбленців.

Як це працює:

Реєстрація: процес створення сторінки простий та інтуїтивно зрозумілий. Спочатку потрібно зареєструватися в мережі.

Додавання інформації: далі ви можете додати біографію, фотографії та відео, створюючи своєрідний цифровий архів спогадів.

Сімейне дерево: мережа пропонує цікаву функцію створення сімейного дерева, що дозволяє пов'язати сторінки різних родичів та зберегти спільну історію сім'ї.

Меморіал: створений меморіал стає місцем, де інші люди можуть залишати свої спогади, ділитися фотографіями та відео, підтримуючи пам'ять про покійного.

Конфіденційність: мережа забезпечує захист даних, і ви самі вирішуєте, хто матиме доступ до сторінки - всі користувачі або лише близькі люди.

Всі дані надійно захищені, і ви вирішуєте, хто може їх переглядати. Можна зробити меморіал відкритим для всіх або залишити його тільки близьким людям.

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