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Українські розробники створили соціальну мережу для покійних

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Українські розробники створили соціальну мережу для покійних
фото з відкритих джерел

Це свого роду меморіал, де можна зберігати біографії, фото, відео та спогади про тих, хто вже пішов, щоб зберегти їх у мережі назавжди

В Україні з'явилася унікальна соціальна мережа Soulwall, яка пропонує новий спосіб збереження пам'яті про тих, хто пішов з життя. Це віртуальний меморіал, де можна створювати сторінки пам'яті про близьких людей та домашніх улюбленців.

Як це працює:

  • Реєстрація: процес створення сторінки простий та інтуїтивно зрозумілий. Спочатку потрібно зареєструватися в мережі.
  • Додавання інформації: далі ви можете додати біографію, фотографії та відео, створюючи своєрідний цифровий архів спогадів.
  • Сімейне дерево: мережа пропонує цікаву функцію створення сімейного дерева, що дозволяє пов'язати сторінки різних родичів та зберегти спільну історію сім'ї.
    Меморіал: створений меморіал стає місцем, де інші люди можуть залишати свої спогади, ділитися фотографіями та відео, підтримуючи пам'ять про покійного.
    Конфіденційність: мережа забезпечує захист даних, і ви самі вирішуєте, хто матиме доступ до сторінки - всі користувачі або лише близькі люди.

Всі дані надійно захищені, і ви вирішуєте, хто може їх переглядати. Можна зробити меморіал відкритим для всіх або залишити його тільки близьким людям.

Нагадаємо, стало відомо, скільки вчених убила Росія від початку повномасштабного вторгнення.

Теги: смерть Україна соціальні мережі

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