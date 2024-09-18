Шольц назвав шляхи для досягнення миру в Україні

Канцлер згадав перший Саміт миру у Швейцарії, який завершився загальною думкою про необхідність проведення нової зустрічі за участю Росії

Канцлер зауважив, що наразі РФ не готова до миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі Росія не виявляє готовності до мирного врегулювання конфлікту в Україні і продовжує свою агресію. Про це повідомляє n-tv.

«Зараз настав час подивитися, що відбувається. Для мене зрозуміло, що це не працює: Росія навпаки зараз усе продовжує війну і продовжує атакувати Україну з величезною агресією. Ніколи не слід ігнорувати, що саме РФ не тільки розпочала війну, але й продовжує її й може в будь-який час зробити свій внесок у те, щоб вона закінчилася тим, що Росія припинить свою агресію», – висловився канцлер ФРН.

Шольц наголосив на важливості підтримки України, яка стала жертвою нападу з боку РФ. За його словами, допомога потрібна для того, щоб Україна могла захистити свою територіальну цілісність і суверенітет.

Він також нагадав про перший Саміт миру у Швейцарії, де було досягнуто згоди щодо проведення нової зустрічі за участю Росії. Проте, за словами канцлера, РФ продовжує вести війну і поки не виявляє жодного бажання зупинити бойові дії.

Шольц додав, що Росія може в будь-який момент припинити агресію, і саме від її рішення залежить можливість досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, Росія проводить інформаційні кампанії проти України та країн Заходу – ISW.