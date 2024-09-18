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Шольц назвав шляхи для досягнення миру в Україні

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Шольц назвав шляхи для досягнення миру в Україні
Канцлер згадав перший Саміт миру у Швейцарії, який завершився загальною думкою про необхідність проведення нової зустрічі за участю Росії
фото з відкритих джерел

Канцлер зауважив, що наразі РФ не готова до миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі Росія не виявляє готовності до мирного врегулювання конфлікту в Україні і продовжує свою агресію. Про це повідомляє n-tv.

«Зараз настав час подивитися, що відбувається. Для мене зрозуміло, що це не працює: Росія навпаки зараз усе продовжує війну і продовжує атакувати Україну з величезною агресією. Ніколи не слід ігнорувати, що саме РФ не тільки розпочала війну, але й продовжує її й може в будь-який час зробити свій внесок у те, щоб вона закінчилася тим, що Росія припинить свою агресію», – висловився канцлер ФРН. 

Шольц наголосив на важливості підтримки України, яка стала жертвою нападу з боку РФ. За його словами, допомога потрібна для того, щоб Україна могла захистити свою територіальну цілісність і суверенітет.

Він також нагадав про перший Саміт миру у Швейцарії, де було досягнуто згоди щодо проведення нової зустрічі за участю Росії. Проте, за словами канцлера, РФ продовжує вести війну і поки не виявляє жодного бажання зупинити бойові дії.

Шольц додав, що Росія може в будь-який момент припинити агресію, і саме від її рішення залежить можливість досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, Росія проводить інформаційні кампанії проти України та країн Заходу – ISW.

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Теги: росія Україна Олаф Шольц

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