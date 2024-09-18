Шольц назвав шляхи для досягнення миру в Україні
Канцлер зауважив, що наразі РФ не готова до миру
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі Росія не виявляє готовності до мирного врегулювання конфлікту в Україні і продовжує свою агресію. Про це повідомляє n-tv.
«Зараз настав час подивитися, що відбувається. Для мене зрозуміло, що це не працює: Росія навпаки зараз усе продовжує війну і продовжує атакувати Україну з величезною агресією. Ніколи не слід ігнорувати, що саме РФ не тільки розпочала війну, але й продовжує її й може в будь-який час зробити свій внесок у те, щоб вона закінчилася тим, що Росія припинить свою агресію», – висловився канцлер ФРН.
Шольц наголосив на важливості підтримки України, яка стала жертвою нападу з боку РФ. За його словами, допомога потрібна для того, щоб Україна могла захистити свою територіальну цілісність і суверенітет.
Він також нагадав про перший Саміт миру у Швейцарії, де було досягнуто згоди щодо проведення нової зустрічі за участю Росії. Проте, за словами канцлера, РФ продовжує вести війну і поки не виявляє жодного бажання зупинити бойові дії.
Шольц додав, що Росія може в будь-який момент припинити агресію, і саме від її рішення залежить можливість досягнення миру в Україні.
Нагадаємо, Росія проводить інформаційні кампанії проти України та країн Заходу – ISW.
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