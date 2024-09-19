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«Я більше до Грузії не їжджу». Депутатка, яка має спільну із Саакашвілі дитину, зробила заяву

Стьопа Гафтко
glavcom.ua
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«Я більше до Грузії не їжджу». Депутатка, яка має спільну із Саакашвілі дитину, зробила заяву
Ясько заявила, що не їздить в Грузію до Саакашвілі
фото: glavcom.ua

Ясько: «Українські політики надавали Саакашвілі достатньо підтримки, але зараз ми всі зайняті власним виживанням»

Українські політики надавали Грузії та Саакашвілі дуже велику підтримку, проте, на даному етапі історії український народ займається самовиживанням і підтримувати відносини із Грузією вкрай важко. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила народна депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько.

На запитання журналістів про думку Саакашвілі стосовно призупинення євроінтеграції Грузії депутатка відповіла, що ті кроки, які робив колишній президент Грузії не виправдали себе.

«Він перебуває в своїй реальності, дуже непростій. Міхеїл поклав своє, по суті, життя заради Грузії і завдав багато болю різним людям тим, що повернувся туди зараз. А все заради чого? Заради майбутнього Грузії. Ми бачимо, що, на жаль, цей крок не виправдав себе», – заявила Ясько.

Також вона підкреслила, що Саакашвілі ніколи і нікому не признається про те, чи шкодує він, що повернувся на батьківщину, де наразі є ув’язненим та де відчуває утиски зі сторони проросійської влади Грузії.

Ясько повідомила, що колишній президент Грузії продовжує перебувати у тюремній лікарні, де лежить з травня 2022-го року. З того часу ніяких інших переведень не було, хоча час від часу виходять представники грузинської влади і обіцяють відправити його до іншої в'язниці.

На запитання про те, чи планувала Ясько відвідати його, нардепка відповіла, що більше не їздить до Грузії.

Розповідаючи про підтримку Саакашвілі зі сторони українських політиків, депутатка заявила, що зараз в Україні дуже важкий період і варто думати про своє майбутнє та про майбутнє суспільства. Вона підкреслила, що комунікація з грузинською владою дається надто важко. Прогресу в цьому питанні, на жаль, немає.

Нагадаємо, 1 червня 2023 року Ясько оголосила про народження дитини, батьком якої є колишній грузинський президент та український чиновник Міхеїл Саакашвілі.

Про роман Саакашвілі з Ясько стало відомо у листопаді 2020-го. Згодом дружина Міхеіла Сандра Рулофс заявляла, що зрада чоловіка була неочікуваною.

Нагадаємо, в серпні суд обрав додатковий запобіжний захід Саакашвілі. Сторона звинувачення аргументувала свої вимоги тим, що політик, який уже майже три роки залишається ув'язненим, може вплинути на свідків, знищити докази або вчинити новий злочин. 

Як повідомлялося, 25 січня група спеціалістів відвідала клініку «Вівамед» для оцінки стану здоров’я Михайла Саакашвілі. Згідно з висновком медичного консиліуму, стан здоров'я ув’язненого політика покращується.

У травні 2022 року через погіршення стану здоров'я Саакашвілі перевели до приватної тбіліської клініки «Вівамед» . Він залишається там досі.

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Теги: Грузія президент Михайло Саакашвілі політика Єлизавета Ясько Україна

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