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Путін посилює акцент на стабільність режиму після подій у Курській області – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Путін посилює акцент на стабільність режиму після подій у Курській області – ISW
Реакція Кремля на вторгнення України в Курську область підкреслила, що внутрішнім пріоритетом Кремля є стабільність режиму
Фото з відкритих джерел

 Путін прагне призначати на керівні посади в силових структурах лояльних до себе людей, незалежно від їхньої професійної компетентності у відповідних сферах

Російський президент Володимир Путін продовжує зміцнювати свій контроль над силовими структурами, призначаючи на керівні посади лояльних до себе осіб, навіть якщо вони не є професіоналами у відповідних сферах. Про це повідомляє  звіт Інституту вивчення війни.

У звіті йдеться про те, що реакція Кремля на вторгнення українських сил у Курську область підкреслює пріоритет Путіна на забезпечення стабільності режиму.

Наприклад, Путін призначив свого помічника Олексія Дюміна відповідальним за контртерористичну операцію в регіоні, що свідчить про недовіру до Генштабу та Міністерства оборони.

«Загальний зсув Кремля в бік таких силовиків, як Дюмін, якому Путін особисто довіряє, і силовиків із сильною та добре задокументованою репутацією у сфері боротьби з тероризмом і контррозвідкою свідчить про те, що Кремль все більше дивиться на таких осіб як на гарантів режиму», –  йдеться у звіті.

Згідно з інформацією російського видання «Важниє історіі», Дюмін наразі перебуває у конфлікті з представниками Адміністрації президента РФ.

Джерела видання також повідомляють, що глава Федеральної служби безпеки  Олександр Бортніков може залишити свою посаду цього року. Його потенційними наступниками називають керівника контррозвідки ФСБ Владислава Меньщикова або першого заступника Бортнікова Сергія Корольова.

За даними ISW,  Путін дедалі більше покладається на лояльних до нього осіб, щоб гарантувати стабільність свого режиму.
 
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Теги: путін

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