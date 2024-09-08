Україна винайшла власну високоточну бомбу: як це вплине на перебіг війни

Нова зброя з GPS-наведенням дуже схожа на Hammer

Російські керовані авіаційні бомби (КАБ) стали вирішальним чинником просування окупантів на сході України. Утім, ЗСУ готуються давати відсіч новою зброєю вітчизняного виробництва. Про це пише Forbes.

Україна має намір озброїти свої літаки бомбами власного виробництва. Як заявив бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, Київ розробляє новий комплект планування та наведення для перетворення некерованих бомб радянського зразка на високоточні боєприпаси. Випробувальний політ на Су-24 став важливим кроком у розробці цієї зброї.

«Завдяки крилам і встановленому на хвості ракетному прискорювачу, ймовірно, бомба з GPS-наведенням дуже схожа на Hammer. Можливо, українці розробляючи свої боєприпаси дещо скопіювали французьку зброю. Відомо, що «Хаммер» досягає відстані до 65 км. ПС ЗСУ, очевидно, задоволені дальністю та точністю цієї бомби, чого не скажеш про об'єми постачання», – йдеться в повідомленні.

За умови, якщо Україні вдасться налагодити місцеве виробництво нової бомби, вона може почати наздоганяти власну кампанію плануючих бомбардувань Росії.

«Нова бомба приєднається до дедалі більшого портфоліо вироблених в Україні боєприпасів, що включає крилату ракету «Нептун», новий ракетний безпілотник «Паляниця» та безліч односторонніх ударних безпілотників, включаючи принаймні дві моделі безпілотного спортивного літака, який може пролетіти тисячу кілометрів із вибуховим вантажем», – зазначає видання.

Нагадаємо, що Україна активно й успішно розвиває засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії ворожим дронам, що допомагає зберегти обмежені системи протиповітряної оборони й ракети.

Раніше повідомлялося, що на фронті в Україні починає заявляти про себе новий тип зброї. Це боєприпаси, що добре підходять для унікальних можливостей невеликих дронів.

Крім того, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів.