Росіяни продовжують атакувати житлові райони Харкова, є поранені та загиблі

Водночас підстав для евакуації жителів Харкова немає, наразі вивозять людей із міста Лозова та Барвінкове

Російські окупанти продовжують атакувати мирне населення Харкова. У районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ рашисти знову із артилерії обстріляли житлові райони. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На жаль, у Харкові та районі – 14 постраждалих, 1 жінка загинула. Декілька хвилин тому отримали прильоти ракетами по одному із районів міста», – сказав начальник ОВА.

Синєгубов також повідомив, що Ізюмський напрямок лишається критичним. «Ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку наші ЗСУ, повірте, знищують щодня. Також у сьогодні у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок «Град» разом з екіпажем», – розповів він.

Водночас підстав для евакуації жителів Харкова немає. Наразі вивозять людей із міста Лозова та Барвінкове.

Раніше рашисти обстріляли вхід до станції метро «Героїв праці», що є кінцевою на Салтівській лінії харківського метрополітену.

Крім того, російські снаряди прилетіли і в село Безлюдівка, яке межує із Харковом на півдні обласного центру.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив сьогодні, 7 квітня, вранці, що за добу ворог завдав 48 ударів із реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів по території Харківщини.