  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Росіяни продовжують атакувати житлові райони Харкова, є поранені та загиблі

    У Харкові горів торгівельний центр&nbsp; - Росіяни продовжують атакувати житлові райони Харкова, є поранені та загиблі
    У Харкові горів торгівельний центр 
    фото: ДСНС України/Telegram

    Водночас підстав для евакуації жителів Харкова немає, наразі вивозять людей із міста Лозова та Барвінкове

    Російські окупанти продовжують атакувати мирне населення Харкова. У районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ рашисти знову із артилерії обстріляли житлові райони. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    «На жаль, у Харкові та районі – 14 постраждалих, 1 жінка загинула. Декілька хвилин тому отримали прильоти ракетами по одному із районів міста», – сказав начальник ОВА.

    Синєгубов також повідомив, що Ізюмський напрямок лишається критичним. «Ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку наші ЗСУ, повірте, знищують щодня. Також у сьогодні у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок «Град» разом з екіпажем», – розповів він.

    Водночас підстав для евакуації жителів Харкова немає. Наразі вивозять людей із міста Лозова та Барвінкове.

    Раніше рашисти обстріляли вхід до станції метро «Героїв праці», що є кінцевою на Салтівській лінії харківського метрополітену.

    Крім того, російські снаряди прилетіли і в село Безлюдівка, яке межує із Харковом на півдні обласного центру.

    Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив сьогодні, 7 квітня, вранці, що за добу ворог завдав 48 ударів із реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів по території Харківщини.

    Читайте також: Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 7 квітня

    Теги: росія окупанти ЗСУ метро війна ХТЗ Україна село жінка населення окупація Олег Синєгубов #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни продовжують атакувати житлові райони Харкова, є поранені та загиблі