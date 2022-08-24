Українські захисники приземлили російський «Алігатор»
Вартість російського Ка-52 становить $16 млн
У першу годину Дня Незалежності бійці Збройних сил України збили вертоліт російських загарбників. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
«Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів. З Днем Незалежності, Україно!», – йдеться в повідомленні.
Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.
Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Нагадаємо, триває 182-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.
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