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Українці Кубані, Білгородщини та Курщини. «Укрпошта» випустить незвичні марки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українці Кубані, Білгородщини та Курщини. «Укрпошта» випустить незвичні марки
«Випуском нової марки «Укрпошта» підтримує повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього»
фото: telegram / Укрпошта News

На марках зображений народний одяг Кубані, Білгородщини та Курщини, який носили на різні свята

До Дня Соборності, який відзначається 22 січня, «Укрпошта» випустить марки із зображенням традиційного одягу українців Кубані, Білгородщини та Курщини. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ці марки є продовженням серії «Український народний одяг», започаткованої ще у 2001 році. Марки присвячені річниці підписання Володимиром Зеленським указу «Про історично населені українцями території Російської Федерації». У компанії наголошують, що указ президента став відповіддю Кремлю «на спотворення історії та національної ідентичності українців в РФ», зокрема на історично населених ними землях: Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини.

«День Соборності має особливе значення для всіх українців, адже в самому терміні «соборність» поєднується ідея об’єднання в одне державне ціле всіх територій країни та згуртованість та єдність усіх громадян незалежно від їхньої національності. Випуском нової марки Укрпошта підтримує повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього», – йдеться на сайті «Укрпошти».

На марках зображений народний одяг Кубані, Білгородщини та Курщини, який носили на різні свята. Серед них – «Курщина. Свято Явдохи»; «Курщина. Свято Прокопія»; «Білгородщина. Великдень»; «Білгородщина. Колодій»; «Кубань. Свято Роду»; «Кубань. Свято Георгія». 

Українці Кубані, Білгородщини та Курщини. «Укрпошта» випустить незвичні марки фото 1
фото: telegram / Укрпошта News

Усі марки випуску «Український народний одяг» створив заслужений художник України Миколай Кочубей. Придбати їх можна буде із 22 січня. Наразі доступне передзамовлення на сайті.

Нагадаємо, «Укрпошта» розглядає створення поштової марки з написом «Будапештський меморандум – це х…я». Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Ідея виникла після того, як український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману негативно висловився про Будапештський меморандум, зокрема український лідер наголосив на неефективності угоди та розкритикував найбільші світові держави, США та Велику Британію, які виступили гарантами територіальної цілісності України.

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Теги: свята Меморандум Укрпошта День Соборності президент свято художник Курщина

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