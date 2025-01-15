РФ зранку атакувала Україну понад 40 ракетами. Зеленський назвав цілі ворога

Зеленський наголосив, що Україна потребує посилення наявних спроможностей повітряного щита

Зранку 15 січня Росія атакувала Україну понад 40 ракетами. Основними цілями росіян були газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україна постійно потребує посилення наявних спроможностей українського повітряного щита.

«Партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі «Рамштайн» дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю. Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати», – зауважив президент.

Нагадаємо, що зранку 15 січня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Зокрема, є влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Як повідомлялося, зранку 15 січня Росія атакувала Україну. На Прикарпатті ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.